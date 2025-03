Washington, 7 Oct (Notimex).- El Departamento de Trabajo de Estados Unidos anuncio hoy un acuerdo fuera de corte con la compania embotelladora Coca-Cola Consolidated en un caso de discriminacion.La firma localizada en Charlotte, Carolina del Norte, la segunda mas grande de la nacion, pagara 495 mil dolares en pagos atrasados e intereses a latinos y afroestadunidenses que solicitaron trabajo en ventas en esa empresa en 2002.Ademas, la embotelladora accedio a hacer oferta de empleo a los 95 solicitantes hasta que al menos 23 sean contratados, los cuales recibiran beneficios retroactivos acumulados desde ese ano.``El Departamento de Trabajo esta firmemente comprometido a asegurar que los que hacen negocios con nuestro gobierno no discriminen en sus practicas de empleo'', dijo la directora de la Oficina Federal de Cumplimiento de Contratos, Patricia Shiu.``Ser un contratista federal es un privilegio que viene con la obligacion de asegurar una oportunidad equitativa de empleo'', agrego la funcionaria, en referencia a los contratos de la firma para abastecer el producto a instalaciones gubernamentales y militares.El gobierno federal concluyo que la firma no contrato a solicitantes calificados a un mismo nivel que las personas que no eran latinas o afroestadunidenses, que incluso en algunos casos tenian un mejor nivel educativo y experiencia laboral.NTX/SDT/RCJ/