Londres, 22 Mar (Notimex).- Un panel estatal indio exigio a Coca Cola indemnizar con 47 millones de dolares a los residentes de una comunidad del sur de India por contaminar el agua y medio ambiente en una planta embotelladora, sin embargo la compania rechazo la demanda.El comite estatal, encabezado por el secretario adjunto del Ejecutivo de Kerala, K.Jayakumar, determino que la fabrica embotelladora de Palakkad, que fue cerrada en 2005, causo danos al medio ambiente con la contaminacion de aguas subterraneas y el vertido de desechos solidos.El panel presento este lunes las conclusiones de un estudio que pide la creacion de un tribunal para indemnizar a los vecinos de Plachimada, municipio donde la compania de bebidas tuvo una planta entre 1999 y 2004, reporto la agencia Press Trust of India (PTI).El reclamo de compensaciones cubre las perdidas en agricultura, la polucion del agua y perjuicios de salud no especificados entre esos cinco anos.``Los estudios que se llevaron a cabo revelaron que la planta de Coca-Cola contamino el agua y la tierra de la zona'', dijo el ministro estatal de Recursos Hidricos, N.K.Premachandran, en coincidencia con el Dia Mundial del Agua.Los expertos responsabilizan a la empresa de contaminar aguas y causar degradacion en el suelo con el uso de cadmio y cromo, mismos que han provocado enfermedades en la piel y problemas respiratorios entre los vecinos.Coca Cola rechazo los hallazgos del panel y senalo que cualquier reclamo debe ser llevado ante la justicia, al insistir en que las acusaciones contra la compania son infundadas.La empresa aseguro que varias investigaciones llevadas a cabo por el gobierno estatal y otros organismos los habia exonerado de cualquier responsabilidad.``De acuerdo con una evaluacion cientifica, las operaciones de nuestra planta de Palakkad no han sido la causa de los problemas de contaminacion del agua'', indico la compania en un comunicado divulgador por el diario Hindustan Times.``Es desafortunado que el comite del gobierno de Kerala fue conformado bajo la suposicion no comprobada de que hubo un dano causado, y que ese dano fue ocasionado por Bebidas Coca Cola del Hindustan'', anadio el texto.