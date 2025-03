La Paz, 9 jul (EFE).- El Gobierno de Evo Morales sancionará a la empresa Embotelladora Boliviana (Embol), filial de Coca-Cola en el país, por incumplir una norma emitida esta semana que prohíbe los monopolios y contratos de exclusividad, informó hoy una fuente oficial.Según la agencia estatal ABI, el director de la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP), Óscar Cámara, sostuvo que se ha corroborado que esa firma mantiene contratos de exclusividad con varios intermediarios, por lo que instruyó la apertura de un proceso para sancionar por "infracción e incumplimiento" a Embol.La sanción podría alcanzar una multa de 400.000 bolivianos (56.500 dólares) y la empresa incluso podría perder su licencia de funcionamiento si se comprueba que la infracción cometida por la empresa es muy grave."Tenemos sanciones desde lo económico hasta la cancelación de la matrícula. Los empresarios tienen que aprender que éste es un Estado donde rige la norma, donde todos debemos someternos al imperio de la Ley, nadie puede estar exento de esto", sostuvo Cámara.El funcionario señaló que en el futuro también se fiscalizará el trabajo de esa empresa para ver si cumple con la regulación.La norma, emitida el pasado lunes, establece que "ninguna empresa que opere en Bolivia podrá imponer condiciones u obligar a otros agentes económicos a comercializar de forma exclusiva sus productos o marcas".El consumo de Coca-Cola ha sido criticado varias veces por el presidente Evo Morales, quien en abril pasado polemizó al afirmar que esa gaseosa sirve a los fontaneros para limpiar los inodoros y es mala para la salud.En 2007, la administración de Morales también se propuso promover un pedido para que la multinacional no use el nombre de la hoja de coca -considerada como sagrada por los indígenas bolivianos- en sus productos, pero no avanzó en ese objetivo.