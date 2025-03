Caracas, 11 Jun (Notimex).- La empresa Coca Cola Femsa de Venezuela rechazó hoy que su refresco Coca Cola Zero contenga ingredientes nocivos para la salud, pero indicó que acatará la orden del gobierno para retirarlo de los comercios."The Coca-Cola Company y su embotellador Coca-Cola Femsa de Venezuela declaran responsablemente que Coca-Cola Zero no contiene componente alguno que pueda ser perjudicial para la salud de las personas", indicó el jueves un comunicado de la firma local.Esta víspera, el ministro de Salud, Jesús Mantilla, indicó que su despacho ordenó a la empresa Coca Cola de Venezuela evitar la venta del producto Coca Cola Zero, por considerar que contiene un componente que puede resultar perjudicial para los humanos."El producto debe salir de circulación para preservar la salud de los venezolanos", recalcó el ministro.La filial venezolana de la mexicana Coca Cola Femsa, indicó que su producto "es elaborado bajo los más altos estándares de calidad a nivel mundial y cuenta con el respectivo registro sanitario que exigen las leyes de la República Bolivariana de Venezuela".Sin embargo, la empresa decidió que, hasta que concluya el procedimiento administrativo abierto por el gobierno para comprobar la composición de ingredientes de Coca-Cola Zero, suspenderá la producción del refresco en el país y lo retirará de la red de ventas.