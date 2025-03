Caracas, 11 jun (EFE).- La empresa Coca-Cola Femsa, controlada por capitales mexicanos, acató hoy la orden del Gobierno de Venezuela de dejar de producir y retirar del mercado nacional su bebida "Coca Cola Zero", cuyas propiedades defendió de acusaciones gubernamentales."The Coca-Cola Company y su embotellador Coca-Cola Femsa declaran responsablemente que Coca-Cola Zero no contiene componente alguno que pueda ser perjudicial para la salud", como se lo achaca el Gobierno del presidente Hugo Chávez, dijo en un comunicado.El Ministerio venezolano de Salud ordenó ayer la inmediata suspensión de la comercialización en el país de esa gaseosa ligera, por considerar que contiene "un componente que puede resultar perjudicial para los humanos".Sin identificar ese componente, el ministro de Salud, Jesús Mantilla, dijo que "el producto debe salir de circulación para preservar la salud de los venezolanos", y anunció que se ha activado un "procedimiento de inspección" que incluye la "recolección de todas las Coca Cola Zero" de los establecimientos comerciales.Hasta que concluya ese "procedimiento", la empresa anunció que suspenderá la producción del refresco y que lo retirará de su red de ventas, pero insistió en que "Coca-Cola Zero es elaborado bajo los más altos estándares de calidad a nivel mundial".Por ese motivo, añade, "cuenta con el respectivo registro sanitario que exigen las leyes" venezolanas.La medida contra ese producto se produce tres meses después de que el Gobierno de Chávez ordenara a Coca-Cola Femsa desalojar terrenos en los que estacionaba sus camiones en Caracas, para construir allí viviendas populares.Adicionalmente, durante buena parte del año pasado la empresa afrontó intermitentes paralizaciones, debido a un sinnúmero de protestas de ex trabajadores en reclamo de indemnizaciones.