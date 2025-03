Caracas, 1 Oct (Notimex).- La empresa Coca Cola de Venezuela calificó hoy como "anárquica" y "violatoria del orden jurídico" la nueva ocupación de sus instalaciones por parte de ex empleados de la firma, que reclaman supuestas deudas laborales vencidas.

El director legal de la filial de la mexicana Coca Cola-FEMSA, Rodrigo Anzola, rechazó en rueda de prensa la toma de cuatro plantas y 28 centros de distribución en el país que por cuarta vez en el año realizaron ex empleados y ex concesionarios de la empresa.

"De una manera anárquica y violatoria del ordenamiento jurídico venezolano y de los derechos constitucionales de ocho mil trabajadores y de la empresa, se nos está impidiendo realizar nuestras actividades diarias", afirmó Anzola.

Responsabilizó de la acción a "un grupo minoritario de parlamentarios, que actúan a espaldas de los trabajadores activos de Coca Cola, del ordenamiento jurídico, manteniendo una actitud irracional e ilegal al justificar las tomas".

Recordó que "desde octubre de 2006 se ha venido realizando la toma de las sedes de Coca Cola que se han repetido en febrero, abril, junio y octubre de 2008".

Anzola recordó además que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Asamblea Nacional (Congreso unicameral) y el Ministerio del Trabajo ya se pronunciaron meses atrás a favor de la compañía internacional de refrescos.

Sostuvo que esas instancias del Estado venezolano se pronunciaron "claramente sobre la legalidad o no de los reclamos de los ex trabajadores y tomaron decisiones en las que dejaban claro que no había derecho a reclamo alguno por parte de este grupo".

Grupos de ex trabajadores que reclaman el pago de prestaciones ocuparon este miércoles por cuarta vez en el año instalaciones de Coca Cola de Venezuela, incluidas las oficinas centrales de la firma, en el este de Caracas.

En horas de la madrugada, antes de que se iniciara el turno matutino, los ex trabajadores impidieron el acceso de los empleados a las plantas de producción y centros de distribución de Coca Cola en el país sudamericano.

Se trata de la cuarta vez en el año que el grupo de ex trabajadores utiliza este tipo de presiones para exigir el pago de beneficios laborales por años de servicios prestados, que según ellos les adeuda la empresa.

Dirigentes gremiales afirman que son 11 mil los ex trabajadores que reclaman sus derechos, mientras que la empresa asegura que la mitad de ellos tendría derecho a reclamar y convocó a una rueda de prensa en el curso del día.

De forma paralela, empleados activos de Coca Cola bloquearon una de las principales autopistas que cruzan la capital venezolana de este a oeste, para reivindicar su "derecho a trabajar".

El coordinador de los ex trabajadores, Andrés Mata, señaló que cuentan "con el respaldo del Estado" para enfrentar y mantener su protesta y destacó que "nosotros estamos tratando de que se solucione el conflicto".

El Ministerio del Trabajo declaró meses atrás como "ilegal" la protesta y el gobierno creó una comisión tripartita -en la que participan legisladores oficialistas- para buscar una salida negociada al conflicto, pero siguen sin concretar acuerdos.