HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--4 de septiembre de 2008--The Coca-Cola Company anunció hoy su intención de hacer una oferta de pago al contado para comprar China Huiyuan Juice Group Limited, empresa que cotiza en la bolsa de Hong Kong y que es propietaria de la compañía de jugos Huiyuan en China.

La empresa Coca-Cola ha estado operando en China desde 1979, y es bien conocida por sus marcas de bebidas gaseosas como Coca-Cola, Sprite y Fanta. Durante los últimos años, la compañía también ha introducido al mercado un número de marcas de bebidas sin gas, incluidas Guo Li Chen (Minute Maid Pulpy) y Yuan Ye (Original Leaf Tea), con el propósito de ofrecer a los consumidores una amplia variedad de opciones en materia de bebidas. De acuerdo con lo anterior, la compañía está buscando desarrollar aún más su negocio de bebidas mediante esta adquisición.

"Huiyuan es una marca de jugos establecida hace mucho tiempo y de manera exitosa en China y es un complemento excelente para el negocio de Coca-Cola en China," manifestó Muhtar Kent, presidente y director ejecutivo de The Coca-Cola Company.

"Esta adquisición ofrecerá valor a nuestros accionistas y se constituirá en una oportunidad excepcional para fortalecer nuestros negocios en China, especialmente al considerar el crecimiento dinámico y rápido del segmento de jugos en China. También evidencia aún más nuestro compromiso con China y con los consumidores de este país de proporcionarles una selección de bebidas que satisfaga sus necesidades," manifestó el señor Kent.

Si la oferta tiene éxito, la compañía utilizará su experiencia como empresa de bebidas a nivel mundial para desarrollar aún más la marca Huiyuan con el propósito de satisfacer las cambiantes necesidades de los consumidores. Se anticipan sinergias que impulsarán la eficiencia operativa, particularmente en lo que respecta a la "huella de producción" de Huiyuan y en las capacidades de distribución y compra de materia prima de Coca-Cola.

La realización de la oferta está sujeta a condiciones relacionadas con aprobaciones regulatorias chinas.

The Coca-Cola Company pretende que la compañía Huiyuan continúe realizando sus negocios, mientras revisa sus operaciones y sinergia con el paso del tiempo.

"Me complace saber que el presidente actual de Huiyuan, el Sr. Zhu, haya estado de acuerdo en aceptar el cargo de presidente honorario. Tanto la compañía Huiyuan como The Coca-Cola Company se beneficiarán de su profundo conocimiento del negocio de bebidas en China, así como de su continua experiencia y recomendaciones," afirmó el señor Kent. "Tenemos un sólido compromiso para expandir la marca actual de la compañía Huiyuan, mejorar la utilización de sus activos fijos e incrementar las oportunidades para sus empleados".

The Coca-Cola Company está ofreciendo HK$ 12,20 por acción y un precio equivalente para bonos convertibles en circulación y opciones.

La compañía ha aceptado el compromiso irrevocable por parte de tres accionistas para la aceptación de las ofertas, cuyas acciones sumadas representan aproximadamente el 66% de las acciones de Huiyuan.

Suponiendo la aceptación completa de la oferta, el negocio está valuado en aproximadamente US$ 2.400 millones. Se calcula que la transacción disminuirá las ganancias por acción de la compañía entre US$ 0,03 y US$ 0,04 en el primer año después de la adquisición, pero se espera que estas aumenten tras pasar tres años completos.

La compañía espera ahora recomprar un total de acciones propias equivalentes a US$ 1.000 millones durante todo el año.

Acerca de The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company es la compañía de bebidas más grande del mundo, que refresca a consumidores con más de 450 marcas de bebidas con y sin gas. Junto con Coca-Cola, reconocida como la marca más preciada del mundo, el portafolio de la compañía incluye otras doce marcas de mil millones de dólares, entre ellas Diet Coke, Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, vitaminwater, Powerade, Minute Maid y Georgia Coffee. A nivel mundial, somos el proveedor número uno de bebidas gaseosas, jugos, té y café listo para tomar. A través del sistema de distribución de bebidas más grande del mundo, los consumidores de más de 200 países disfrutan las bebidas de la empresa a una razón de mil quinientos millones de porciones por día. Con un compromiso permanente por construir comunidades sostenibles, nuestra compañía se concentra en iniciativas que protejan el medio ambiente, preserven los recursos y aumenten el desarrollo económico de las comunidades donde operamos. Para obtener mayor información acercade

necesidades de los consumidores y en los estilos de vida e incremento en la información de los clientes), incremento de la competencia, nuestra capacidad para expandir nuestras operaciones en mercados emergentes, fluctuaciones de las divisas extranjeras y de las tasas de interés, nuestra capacidad de mantener buenas relaciones con nuestros socios embotelladores, la condición financiera de nuestras embotelladoras, nuestra capacidad de mantener buenas relaciones laborales (incluida nuestra capacidad para renovar convenios colectivos en términos satisfactorios y evitar huelgas o paros), incremento en el costo de la energía, incremento de costos, interrupción de suministros o escasez de materias primas, cambios en las leyes o en las regulaciones relativas a envases de bebidas o a su forma de empaque (incluidos depósitos obligatorios, reciclaje, impuestos ecológicos y leyes o regulaciones de administración del producto), adopción de exigencias adicionales significativas relativas al

riesgos analizados en nuestras presentaciones ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (Securities and Exchange Commission, SEC) (incluida nuestra declaración anual del formulario 10-K, cuya presentación está disponible en la SEC). No se debe confiar excesivamente en las declaraciones a futuro, las cuales tienen validez solamente en la fecha en que fueron realizadas. The Coca-Cola Company no asume ninguna obligación de actualizar o revisar sus declaraciones a futuro.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

