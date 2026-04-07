Milenio cobra la lectura de sus columnas. No sé si pagar o no. Aprecio a ese diario, del que fui su primer director. Mi problema es de optimización de recursos escasos. Seguiré analizando si vale la pena entregar a su tesorería mil 300 pesos al año.

Me siento obligado a colaborar económicamente con Milenio por los buenos años que ahí pasé y, por supuesto, para honrar la amistad que tuve con su propietario, Francisco Pancho González, y con la ejecutiva y el periodista que más hicieron para construir el diario, Enriqueta Medina y Ciro Gómez Leyva.

A veces pienso que sería un acto de lealtad pagar por tener acceso al contenido de Milenio. Pero a veces creo que la lealtad debería ser de Milenio a mi persona. Se me recompensó adecuadamente por mi trabajo, pero se me ofendió cuando me despidieron por haber estado al lado de AMLO, Sheinbaum y el resto de la 4T en el plantón del centro de la Ciudad de México en 2006; aquella protesta inolvidable por el fraude electoral que llevó al poder a Felipe Calderón y que fue la causa principal de la situación de violencia que todavía padecemos.

Se sabe cuándo inicia un conflicto bélico, pero su duración y la magnitud del daño generado son impredecibles. Si este 7 de abril EEUU, Irán e Israel se pusieran en paz, las consecuencias negativas de las hostilidades las sufriría la humanidad durante todo el año y buena parte de 2027. Si hay guerra un mes más, la crisis global será brutal.

Seis años duró la primera etapa de la guerra estúpida de Felipe Calderón contra las mafias del crimen organizado —cuya estrategia y operación se puso en manos de un narco, Genaro García Luna—. Hubo una segunda etapa, también de seis años por la decisión del gobierno de Enrique Peña Nieto de no hacer nada para modificar la política de seguridad. El último gobierno del PRI jugó al avestruz que esconde la cabeza para sentirse invisible.

Andrés Manuel López Obrador sí buscó acabar con la guerra y, entre otras medidas, con la creación de la Guardia Nacional sentó las bases para los innegables éxitos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en ese tema.

En fin, debo una muestra de agradecimiento a Milenio, que yo podría manifestar pagando mi suscripción, pero Milenio me debe una disculpa.

Como aún no pago, no puedo leer las columnas de Milenio. Así que recurrí a dos sistemas de inteligencia artificial para entender los puntos principales del artículo “El problema con las mañaneras”, de Jorge Zepeda Patterson.

ChatGPT me dijo en resumidas cuentas: “Zepeda argumenta que las mañaneras son un instrumento central de poder mal aprovechado tanto por el gobierno como por los medios. Las conferencias de prensa dominan la agenda pública, pero están subutilizadas porque faltan preguntas rigurosas y participación de periodistas profesionales, lo que ha permitido que youtubers y actores menores ocupen el espacio y degraden el debate, desaprovechando así una oportunidad valiosa para un diálogo democrático de mayor calidad".

Gemini me dijo —sintetizo su amplia respuesta—: “Zepeda se centra en una contradicción estratégica de Claudia Sheinbaum: el uso de la mañanera como una arena de confrontación ideológica frente a la necesidad técnica de atraer inversión privada. El autor advierte sobre un límite fiscal en los programas sociales, lo que obliga al gobierno a transitar de la polarización de las conferencias de prensa a un discurso inclusivo para promover el crecimiento económico. Para el columnista hay esquizofrenia narrativa: Sheinbaum actúa como líder partisana por la mañana pero busca construir puentes institucionales el resto del día para generar confianza entre inversionistas”.

Ante respuestas tan diferentes pedí a ChatGPT investigar cuál de los dos sistemas de IA decía la verdad y respondió con sinceridad: “ChatGPT se equivocó: no leyó la columna que te interesaba, sino que se basó en un promedio de las anteriores columnas de Zepeda. Gemini sí hizo lo que pediste y tuvo razón. Caí en el vicio periodístico de no verificar".

¿Qué opino de la tesis de Zepeda de que en las mañaneras la presidenta Sheinbaum polariza y espanta inversiones, dinámica que el resto del día se dedica a corregir para mantener encendidos los motores del crecimiento económico?

Creo que, simple y sencillamente, en el debate político y mediático, que se da sobre todo en las mañaneras, Sheinbaum defiende sus principios de izquierda, a los que jamás ha renunciado y que la han acompañado desde muy joven, casi desde niña. Es una defensa que considera necesaria sobre todo ante columnistas que jamás verifican lo que publican ni admiten sus errores —ojalá tuvieran la honestidad de la IA para reconocer sus fallas; si no lo hacen es porque deliberadamente mienten para perjudicar a la 4T—.

En otras de sus actividades Sheinbaum, en efecto, ofrece a los y las inversionistas garantías de que hay condiciones para emprender negocios. Y desde luego las hay.

Desgraciadamente mucha gente trabaja contra México —columnistas que se prestan al juego sucio, liderazgos políticos de oposición que pretenden ganar con intrigas en la intimidad de su trato con el empresariado—. Más allá de lo que Claudia hace, y lo hace bien, debemos apoyarla refutando, cada quien en la medida de sus posibilidades, tantos mensajes absurdos, por totalmente mentirosos, acerca de que el México de la 4T es como la Cuba de Castro o la Venezuela de Chávez y Maduro. El colmo es que hay quienes, como Jesús Silva-Herzog Márquez en Reforma, lanzan la calumnia absolutamente criminal de equiparar al gobierno de izquierda mexicano con los regímenes de los peores genocidas: Hitler y Stalin.

¿Qué hacer frente a tantas patrañas? Combatirlas todos y todas, no hay de otra. Y Sheinbaum debe seguir dialogando con hombres y mujeres de negocios para que tomen decisiones serias.

Corresponde a la gente de empresa aceptar la realidad político - electoral : la mayoría ha votado ya varias veces a favor de la izquierda y, si las encuestas no mienten, así ocurrirá en 2027 y 2030. Entonces, nuestro México, el México en el que los y las inversionistas han incrementado sus patrimonios, es el mejor país posible para desarrollar su espíritu empresarial, y el que mejor tratará a sus capitales.

¿Se quejan, como Salinas Pliego, porque ahora sí pagan impuestos? Deberían tratar de evadirlos en sociedades que admiran —la suiza, la británica, la alemana, la estadounidense—. Hasta a la cárcel irían.

Vivía la clase adinerada en el paraíso de tratar como empleados a los presidentes, los del PRI y el PAN. Es la razón de que cueste tanto trabajo entender que hoy manda quien gobierna por elección popular. Porque, en última instancia, el poder reside en la mayoría. Ya no se hagan bolas: así es la democracia.