Y de fin de año, trapitos sucios

La historia de Emilio Lozoya nada más ya no vende. Una vez que se encuentra tras las rejas y sigue sin soltar prenda sobre las supuestas corruptelas del sexenio pasado —las suyas las conocemos bien— y ya no come pato pekinés, el interés en él por parte del público se ha diluido. Una burla más; un individuo que, como bien sabíamos desde un principio, no dice ni… Pío, y su encarcelamiento parece más un enojo en respuesta a que exhibió al gobierno más que a la intención de ejercer la justicia.

Así, con esa historia inconclusa y dados sus bajos ratings, se pasa ahora a la saga de Carlos Ahumada. Otro caso donde se augura que el móvil principal es la sed de venganza y no tanto la necesidad de justicia. Y, por qué no, un conejo que saca el mago de la chistera para obviar la resolución del TEPJF la cual ordena a la FGR entregar al INE información sobre el caso Pío López Obrador... ¿Qué hará la Fiscalía? Lo de siempre, hacerse loca.

Lástima, de permitirle al Instituto Electoral proceder y sancionar a Morena, quizá podría restituirnos de ahí lo que el presidente se va a gastar de nuestra contribuciones en su nueva burla de consulta… ¿O recortarle el presupuesto al INE sí se vale, pero considerar recuperar las multas por esas aportaciones no declaradas durante tantos años a la causa lopezobradorista como parte de la reingeniería electoral para solventar los gastos del ejercicio de revocación como propone la consejera Carla Humphrey, no?

El INE ha solicitado más de una vez la copia de la investigación sobre el hermano del presidente AMLO, quien está acusado de recibir recursos públicos en beneficio de Morena. Es la fecha en que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales se ha negado bajo el argumento de que se trata de “secreto ministerial”. Pío ha intentado frenar las investigaciones realizadas por el INE, interponiendo impugnaciones ante el órgano jurisdiccional electoral.

Digo, si con la excusa de que seis de los miembros del Consejo General del Instituto decidieron aplazar los preparativos de la consulta popular (ya la comisión de receso de la SCJN resolvió negar la posposición) van a ser investigados por la UIF, juntos con varios de los directivos del órgano constitucional, ¿no sería adecuado investigar a cabalidad y resolver sobre las finanzas de Morena y las personales de la familia López Obrador?

Para defender a su hermano, Andrés Manuel ha dicho que el dinero recibido por Pío no es ningún soborno, tan solo “aportaciones de los ciudadanos” para impulsar a Morena. Sin embargo el mandatario ‘podrá decir misa’, el hecho es que dichas aportaciones nunca fueron fiscalizadas.

Curioso, hoy que la resolución del TEPJF ordena que la Fiscalía debe entregar al INE toda la información sobre dichos movimientos, de manera inmediata el recuerdo de Ahumada resurge para que se hable solo de la corrupción por él ejercida. Con ese fin la solicitud de extradición de Carlos Ahumada de Argentina para que regrese al país y se le encarcele por delitos que ya caducaron. Y aunque la extradición pueda llevarse a cabo hasta dentro de un año, el ruido mediático de la misma, disminuyó el impacto de lo de Pío.

Ni tardo ni perezoso, Carlos Ahumada, conociendo los impactos de la extradición solicitada por México, informó: “no perdonan que en mayo de 2004 diera a conocer la gran corrupción que existía en la CDMX. No cabe duda que es una sed de venganza que no la han podido saciar y siguen en la locura de perseguirme”. No solo eso, evocó que el quiere respetar el pacto de silencio que hizo en octubre de 2017 con un mensajero enviado por el tabasqueño... ¡Vaya escándalo!

Ante la presión Ahumada chantajeó: “no quiero dar a conocer más videos y toda la información que tengo sobre muchos funcionarios actuales del gobierno de México” y dio algunos nombres: Thalía Lagunes oficial mayor de la SHCP; Reyna Basilio, jefa de compras actual de Pemex; y Horacio Duarte, actual director general de Aduanas.

Con lo cual, este fin de año es posible varios personajes saquen a “relucir” los trapitos de las autoridades antes mencionadas. ¿La amenaza de Ahumada, anuncia una nueva temporada de videoescándalos?

Es ingenuo defender a Carlos Ahumada o a Rosario Robles, mas en ambos casos la 4T ha logrado convertir posibles ejemplos de combate a la corrupción en muestras de venganzas personales maquilladas de justicia.

Todo esto tiene un tufo a desesperación y ello nunca son buenas noticias. Unos y otros actores desean acabar el año con una buena nota. Ganando en el escándalo, cada parte protege sus corrupciones a la vez que genera distractores.

Podemos pensar en ello como “regalitos de fin de año”, un juego de fuerzas para posicionarse para cerrar el año. Poco importa que para ello, los trapitos de toda la podredumbre del sistema político mexicano queden expuestos. ¡Si tan solo fuese para ser lavados, secados y guardados! Todo lo contrario es lo que se avecina: observar el desastre sin que ocurra nada.

