En la pasada elección de junio del 2024, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, obtuvo casi treinta y seis millones de votos; nunca en la historia de México una candidatura había obtenido tal caudal de votos. El pueblo confió en la hoy presidenta, en la continuidad del proyecto de nación y en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación Nacional.

Morena tiene ahora la enorme responsabilidad de recoger ese apoyo electoral y transformarlo en una organización política eficiente que acompañe y apoye al proyecto político de transformación nacional encabezado por Sheinbaum.

El 22 de septiembre del año anterior, se renovó la dirigencia nacional de nuestro partido, en el marco del VII congreso nacional extraordinario. En este proceso tuve el enorme privilegio de ser elegido como secretario de Ciencia, Arte y Cultura del CEN de Morena. La mayoría de los integrantes del ejecutivo, tiene menos de 40 años, esto habla de un relevo generacional y de un comité joven pero experimentado y que además atiende a la representación regional, siendo la mayoría de sus integrantes originarios del interior de la república. El CEN de Morena, la dirigencia de Morena, es joven, es paritaria, es democrática y es federal.

Nuestra presidenta Luisa María Alcalde ha fijado el rumbo de lo que será nuestra gestión: volver al origen. Volver al origen de lo que hizo grande a este partido/movimiento y que no es otra cosa que el trabajo de base, en tierra, a partir de comités seccionales que recorran incansablemente casa por casa y puerta por puerta, cada uno de los hogares de nuestro país. Estamos convencidos de que nada supera al trabajo a ras de suelo, al contacto personal con cada uno de los ciudadanos. A diferencia de lo que proponen los consultores, que cobran en dólares, nosotros estamos convencidos de que el mejor trabajo es el que se hace mirando a los ojos a la gente. Es así como nos enseñó Andrés Manuel López Obrador: tener reuniones en cada esquina, en cada local, en cada seccional y en cada rincón del país; a no esperar a tener los miles de asistentes a un evento, a no esperar las grandes infraestructuras con equipos de sonido, lonas, templetes ni demás faramalla; a estar en contacto con la militancia y con el pueblo porque somos un partido cuya mayor fuerza dimana de la gente, no de los liderazgos ni de los cacicazgos, ni de las estructuras, ni del corporativismo, sino de la gente, del pueblo.

Durante el 2025, emprendemos la colosal tarea de afiliar y credencializar a todas y a todos aquellos que quieran pertenecer a Morena. Nuestra afiliación es individual, no corporativa, no clientelar, eso sí, abierta a todas y todos los que quieran pertenecer a nuestro partido.

En Morena son bienvenidas y bienvenidos todos aquellos que estén dispuestos a respetar y a cumplir los postulados de la Cuarta Transformación. Con la llegada de Trump al poder y sus primeras medidas hostiles, es indispensable cerrar filas alrededor de la presidenta y estar organizados por si es necesario pasar del desplegado a la movilización.

Además, vamos a exigirle a todos los gobernantes, a todos los legisladores y a todos y a todas aquellas personas que tengan un puesto de representación popular surgido de Morena, que suscriban el “Decálogo Para Autoridades Emanadas de Morena”. Este decálogo es una guía de comportamiento individual pero que es lo mínimo que le vamos a exigir a nuestras autoridades para actuar estando al nivel del enorme y heroico pueblo de México. Todo aquel o aquella que no esté dispuesto a conducirse bajo los principios de nuestro decálogo no es bienvenido en nuestro movimiento.

Como Secretario de Ciencia, Arte y Cultura del CEN de Morena, es también mi responsabilidad “promover el conocimiento y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural de nuestro país; difundir el conocimiento científico, fomentar el acercamiento de personas investigadoras, académicas, artistas, intelectuales y trabajadoras de la ciencia y la cultura con Morena; coordinar la realización de actividades culturales y la difusión del proyecto cultural de Morena en todo el país”; vamos a realizar cada una de las responsabilidades que protestamos cumplir.

Comienza una etapa estelar en la historia de nuestro joven partido. El relevo generacional estará a la altura de las circunstancias. No les vamos a fallar. Haremos nuestro mayor esfuerzo y construiremos un partido que esté a la altura del pueblo de México.

Secretario de Ciencia, Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.