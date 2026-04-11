Después de más de medio siglo que la humanidad llegó a la luna, ¿por qué nos genera tanta expectativa el saber que regresaremos a ella? Sin duda alguna es una hazaña que no se repite todos los días, sin embargo, ¿no sería mejor estar buscando llegar a Marte u otros planetas o cuerpos celestes?

No es que le quite mérito a este viaje, que sin duda es histórico y emblemático, pero que no deberíamos estar apuntando más lejos que a nuestro satélite natural porque al final “ya se estuvo ahí”, y ahora con mayor tecnología, lo ideal (y hasta lógico) es ir a un lugar más lejano, me gana mi parte conspiranoica de llegar a pensar como se ha especulado que el primer viaje a luna fue una buena y bonita película de Stanley Kubrick y por eso, ahora sí es tiempo de ir de veritas.

No obstante, no es cosa menor la misión de Artemis II, puesto que, lo que no está a discusión es toda la información e investigación que se obtendrá de dicho viaje espacial, que al parecer nos volvió a ilusionar desde su despegue, con su espectacular travesía sideral, así como con las impresionantes fotos que se han obtenido de esta excursión cósmica.

Nuestro futuro muy probablemente se encuentre en las estrellas, siendo posiblemente la primer especie interestelar, porque nuestra amada Tierra entró en lo que parece un viaje sin retorno para la humanidad, ya que, el ser humano no supo cuidar de su hogar y convivir en armonía con las demás especies con las que cohabita, siendo las personas como un virus que depreda sin saciedad todos sus recursos... a cambio de un supuesto progreso.

Nunca debemos dejar de apuntar hacia los astros y maravillarnos con la inmensidad y majestuosidad del espacio, empero mientras migramos hacia nuestra nueva casa cuidemos de ella y de los demás seres con los que compartimos hábitat, porque no sé cómo le explicaremos a los alienígenas como la supuesta raza más inteligente del planeta fue la causante de su propia extinción.