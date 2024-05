Si es cierto lo que ha dicho el director de Pemex, Octavio Romero, y me parece innegable que se trata de la verdad, entonces se ha beneficiado de la corrupción —en una empresa del Estado— la directora de una asociación civil que se supone combate la deshonestidad en el gobierno.

Conste, aunque ella me ha calumniadlo en algún estudio bobo sobre publicidad oficial en medios de comunicación, no tengo interés en acusar de nada a María Amparo Casar, líder formal del grupo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que tiene como dirigente real a Claudio X. González.

A la señora Casar quien la acusa, porque considera que tiene la obligación legal de hacerlo, es un funcionario público importante, el director de Pemex. Para la mayor desgracia de la señora Casar, el gobierno de México ha exhibido pruebas contundentes que la condenan, si bien al hacerlo ha difundido datos personales que no debieron salir de los archivos de la empresa paraestatal. Datos personales, en efecto, que no teníamos por qué conocer, pero ya los conocimos y son contundentes: María Amparo es corruptona, en el mejor de los casos corruptilla; lo que sea, la etiqueta de chueca no se la va a quitar.

¿Podrá el director de Pemex demostrar en tribunales que María Amparo Casar es transa? He ahí la gran pregunta. Para tener una idea más o menos clara de la solidez de las acusaciones sintetizaré lo que dijo Octavio Romero en la mañanera de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador:

Hace años, en el sexenio de Vicente Fox, Carlos Fernando Márquez , coordinador de asesores de la Dirección de Administración de Pemex, falleció al caer del piso 12 de uno de los edificios de esta empresa.

, coordinador de asesores de la Dirección de Administración de Pemex, falleció al caer del piso 12 de uno de los edificios de esta empresa. Su cónyuge, María Amparo Casar, solicitó “el pago de seguro, la ayuda de gastos funerarios, la pensión post mortem, la pensión para sus hijos y para ella”.

la pensión para sus hijos y para ella”. Tal petición se hizo “antes de que hubiera un dictamen pericial”.

El problema es que “los directivos de Pemex le dieron tratamiento de accidente omitiendo esperar el dictamen pericial del ministerio público, que finalmente resolvió que había sido un suicidio ”.

le dieron tratamiento de omitiendo esperar el dictamen pericial del ministerio público, que finalmente resolvió que había sido un ”. María Amparo Casar y Héctor Aguilar Camín “visitaron al procurador del Distrito Federal para pedirle que modificara el dictamen, que no apareciera suicidio , sino que apareciera accidente , para que procediera el pago tanto del seguro como de la jubilación”.

“visitaron al procurador del Distrito Federal para pedirle que modificara el dictamen, que no apareciera , sino que apareciera , para que procediera el pago tanto del seguro como de la jubilación”. El entonces procurador “resolvió que fue suicidio ”.

”. A pesar de la conclusión de la procuraduría capitalina, Pemex consideró que se trató de un accidente “y procedió el pago del seguro… y procedieron las pensiones”.

“y procedió el pago del seguro… y procedieron las pensiones”. Eso hace 20 años. Este sexenio, Pemex solicitó copias certificadas de aquel dictamen a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México .

. Al estudiar tales copias se encontró que el dictamen pericial hablaba de suicidio .

. “Entonces, al verificarse que este señor intencionalmente se privó de la vida, se suspendieron ya de inmediato las prestaciones que habían estado reconociéndole y pagándose a favor de la señora María Amparo Casar, y se realizaron ya las denuncias correspondientes contra quienes participaron”.

Mediante tales denuncias Pemex espera “recuperar los montos indebidamente pagados, que son estimados en más de 31 millones de pesos, así como fincar responsabilidades a servidores públicos involucrados”.

Los datos personales de María Amparo Casar, que no debíamos conocer, pero los conocimos y la condenan

En la página de internet del gobierno de México se difundieron todos los documentos del expediente Caso Márquez Padilla, documentos desde luego guardados en los archivos de Pemex:

Acta de defunción.

Acta de nacimiento.

Acta de matrimonio.

Calificaciones en el ITAM.

Recibos de pagos al ITAM por estudios de posgrado.

Curriculum vitae .

. Cartilla de servicio militar.

Certificado de examen profesional como licenciada en economía de su hija.

Recibos de pagos a María Amparo Casar Pérez.

Solicitud de Casar para que se le depositara el “importe de la pensión post morten ”.

”. Formatos de Pemex para la designación de beneficiarios de Márquez Padilla.

Reembolsos de gastos médicos particulares.

Recibos de honorarios de médicos privados.

Facturas por compra de medicamentos.

Nombramiento de Márquez Padilla como funcionario de Pemex.

Solicitud de Márquez Padilla para que le depositaran sus honorarios en cuenta bancaria en Inverlat.

Credenciales de elector de su hija e hijo.

Más documentos del ITAM.

Credencial de elector de María Amparo Casar Pérez.

Relación de materias cursadas en la licenciatura y maestría en economía del ITAM por el hijo y la hija de Carlos Márquez Padilla y María Amparo Casar.

Recibos de pagos al ITAM.

Cartas del ITAM acreditando los estudios.

Acta de nacimiento de María Amparo Casar.

Acta de nacimiento de su hija e hijo.

Historia académica en la UNAM de su hija.

Autorización de préstamo a Márquez Padilla.

Cheques de Pemex a favor de Márquez Padilla.

Factura de un Mini Cooper a nombre de Márquez Padilla.

Factura de Telmex a nombre de Márquez Padilla.

Factura de Telmex a nombre de María Amparo Casar.

Artículos periodísticos en los que se habla de números sospechosos —probablemente de cuentas bancarias— del funcionario fallecido.

Documentos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Un larguísimo etcétera.

Reproduzco y comento el desplegado ‘en solidaridad con María Amparo Casar’

Más de 140 personas —intelectuales, periodistas, activistas y gente dedicada a la política— firmaron un breve desplegado para apoyar a la señora Casar:

Dice el desplegado: “María Amparo Casar es una figura pública clave en la construcción de la democracia mexicana”. Mi comentario : Se pasaron con eso de “figura pública clave en la construcción de la democracia”. Si no van a ser serios, al menos no exageren o no tanto.

“María Amparo Casar es una figura pública clave en la construcción de la democracia mexicana”. Se pasaron con eso de “figura pública clave en la construcción de la democracia”. Si no van a ser serios, al menos no exageren o no tanto. Dice el desplegado: “Su trayectoria como académica y como promotora de la lucha contra la corrupción es innegable”. Mi comentario : Su trayectoria académica quizá sea excelente, no tengo idea. Pero eso de que es promotora de la lucha contra la corrupción lo refuta el expediente publicado por Pemex.

“Su trayectoria como académica y como promotora de la lucha contra la corrupción es innegable”. Su trayectoria académica quizá sea excelente, no tengo idea. Pero eso de que es lo refuta el expediente publicado por Pemex. Dice el desplegado: “Repudiamos los ataques que ha recibido en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, donde se ha usado una tragedia familiar ocurrida hace veinte años, para castigar la crítica y atacar la libertad de expresión”. Mi comentario : Terrible la tragedia familiar, es cierto, pero nadie ha limitado la libertad de expresión de la señora Casar, quien ayer viernes dijo en los medios todo lo que quiso y lo seguirá diciendo si se le antoja.

“Repudiamos los ataques que ha recibido en las conferencias del presidente López Obrador, donde se ha usado una tragedia familiar ocurrida hace veinte años, para castigar la crítica y atacar la libertad de expresión”. Terrible la tragedia familiar, es cierto, pero nadie ha limitado la libertad de expresión de la señora Casar, quien ayer viernes dijo en los medios todo lo que quiso y lo seguirá diciendo si se le antoja. Dice el desplegado: “Nuestra solidaridad con María Amparo Casar frente al abuso de poder que baja contra ella, en el fondo, contra todos, desde palacio”. Mi comentario : ¿Es abuso de poder denunciar a quien indebidamente se aprovecha de los recursos de una empresa pública para pagar colegiaturas, coches personales y recibos de Telmex... y más?

Firman el desplegado:

Ángeles Mastretta

Enrique Krauze

Carlos Marín

Roger Bartra

Joaquín López-Dóriga

Ciro Gómez Leyva

Denise Dresser

Diego Petersen

Rafael Pérez Gay

Pascal Beltrán del Río

Francisco Martín Moreno

Leonardo Curzio

José Cárdenas

Azucena Uresti

Fernanda Familiar

León Krauze

Jesús Silva-Herzog Márquez

Julio Frenk

Jorge G. Castañeda

Héctor Aguilar Camín

Antonio Lazcano

Héctor de Mauleón

Juan Ignacio Zavala

Valeria Moy

Sergio López Ayllón

Nicolás Alvarado

María José Rodilla

Sergio Aguayo

Eduardo Guerrero

Jorge Andrés Castañeda

Diego Valadés

Carlos Bravo Regidor

Javier Aparicio

Ana Elena Fierro

Corina Yturbe

Diego R. Micher

Edmundo Jacobo Molina

Benito Nacif Hernández

José Roldán Xopa

Ximena Medellín

Roberto Banchik

Agustín Basave

Beatriz Pagés

Pedro Salazar

Guadalupe Salmorán

Ricardo Becerra

Jana Palacios

Carlos Hernández Torres

Andrés Ramírez

Antonio Azuela

María Eugenia Bracho

Isabel Davara Marcos

Miguel B. Treviño

Pablo Pérezalonso

Luis Alberto Asís

Kiyoshi Tsuru

David Romero

Juan Díaz

Mónica Toussaint

César Rentería

Raúl García Moreno

Gerardo Maldonado

Raúl Mejía

José Raúl Landgrave

Gloria Soberón

Brenda Valdés

Ricardo Eloy

Carlos Quintero

José Antonio Caballero

José Seade

Josie Viveros

Gustavo del Ángel

Lorena Aragón

Natalia Cervantes

Henio Hoyo

Marta Lamas

Diego Fernández de Cevallos

Federico Reyes Heroles

José Ramón Cossío Díaz

Luis Miguel Aguilar

Lorenzo Córdova

Luis Carlos Ugalde

Luis Rubio

Fernado Gómez Mont

Cecilia Soto

Jean Meyer

José Antonio Aguilar

Arnoldo Kraus

Luis de la Barreda

Gilberto Guevara Niebla

Juan Jesús Garza Onofre

Guillermo Cejudo

Jacobo Dayan

Javier Martín Reyes

Catalina Pérez Correa

Fausto Hernández Trillo

Marie Claire Acosta

Pablo Hiriart

Rubén Aguilar Valenzuela

Ciro Murayama

José Carreño Carlón

Alejandra Cullen

Arturo Sarukhán

Álvaro Ruiz Abreu

Jorge Lara

Maribel Cervantes

Kathya Millares

Juan Pablo García Moreno

Álvaro Ruiz Rodilla

Valeria Villalobos

Julio González

Valeria López Vela

Carlos Heredia Zubieta

Mariana Cordera

Samantha Ortíz

Alejandra Ríos

Juanita Gómez

Javier Cruz

David Arellano

Jacqueline Martínez Uriarte

Nuty Cárdenas

Gerardo Traslosheros

Roberto Lara Chagoyán

Oliver Meza

Mariano Sánchez Talanquer

Alejandra Ríos

Carlos Gastelum

Bernardo León

Jorge Traslosheros

María del Carmen Pardo

Erika Ruiz Sandoval

Rodrigo Roque

Luis Raúl González Pérez

Gabriela Hernández

Carmen Gómez

Lucía Ojeda

Ana Paula Hernández Romano

Jorge Israel Hernández

María Inclán

Enrique Cabrero

Ana Díaz

Las preguntas importantes (y mis respuestas):

Primera pregunta : ¿Es correcto que el gobierno haya difundido completo el expediente de Pemex del Caso Márquez Padilla ? Primera respuesta : Sin duda eso no es correcto.

: ¿Es correcto que el gobierno haya difundido completo el expediente de Pemex del ? Sin duda eso no es correcto. Segunda pregunta : ¿Por qué en tal expediente hay calificaciones del ITAM tanto de Márquez Padilla como del hijo y la hija de este hombre y de María Amparo Casar? Segunda respuesta : Porque tales estudios los pagó Pemex.

: ¿Por qué en tal expediente hay calificaciones del ITAM tanto de Márquez Padilla como del hijo y la hija de este hombre y de María Amparo Casar? Porque tales estudios los pagó Pemex. Tercera pregunta : ¿Es correcto que Pemex pague estudios en escuelas privadas? Tercera Respuesta : Sin duda es incorrecto.

: ¿Es correcto que Pemex pague estudios en escuelas privadas? Sin duda es incorrecto. Cuarta pregunta : ¿Por qué en tal expediente hay recibos de honorarios de médicos particulares, facturas de medicamentos, facturas de coches y hasta recibos telefónicos a nombre de Márquez Padilla? Cuarta respuesta : Porque todo eso Pemex lo pagó.

: ¿Por qué en tal expediente hay recibos de honorarios de médicos particulares, facturas de medicamentos, facturas de coches y hasta recibos telefónicos a nombre de Márquez Padilla? Porque todo eso Pemex lo pagó. Quinta pregunta : ¿Lo anterior —los pagos de colegiaturas, facturas médicas, de teléfonos y de un coche— es corrupción? Quinta respuesta : Sin duda lo es.

: ¿Lo anterior —los pagos de colegiaturas, facturas médicas, de teléfonos y de un coche— es corrupción? Sin duda lo es. Sexta pregunta : ¿Si el señor Márquez Padilla se suicidó y no murió accidentalmente, debía Pemex pagar pensiones a su viuda e hijos? Sexta respuesta : En ese caso Pemex no tenía por qué pagar pensiones.

: ¿Si el señor Márquez Padilla se suicidó y no murió accidentalmente, debía Pemex pagar pensiones a su viuda e hijos? : En ese caso Pemex no tenía por qué pagar pensiones. Séptima pregunta : ¿Sería corrupción si Pemex hubiese pagado una pensión durante tantos años sin tener por qué hacerlo? Séptima respuesta : Si eso se demostrara sería corrupción. Pemex deberá probarlo.

: ¿Sería corrupción si Pemex hubiese pagado una pensión durante tantos años sin tener por qué hacerlo? : Si eso se demostrara sería corrupción. Pemex deberá probarlo. Octava pregunta : ¿ María Amparo Casar y Héctor Aguilar Camín visitaron al procurador Bernardo Batiz para pedirle que modificara un dictamen? Octava respuesta : Ella lo niega, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura en su libro Gracias que así ocurrió.

: ¿ visitaron al procurador para pedirle que modificara un dictamen? : Ella lo niega, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura en su libro que así ocurrió. Novena pregunta : ¿Creo en la versión de la señora Casar o en la de Andrés Manuel? Novena respuesta : Le creo a Andrés Manuel.

: ¿Creo en la versión de la señora Casar o en la de Andrés Manuel? : Le creo a Andrés Manuel. Décima pregunta: ¿Las revelaciones hechas por AMLO y Octavio Romero son un ataque a la libertad de expresión? Décima respuesta : Insisto, no atacan la libertad de nadie, como lo demuestra el hecho de Amparo Casar y más de 140 personas estén diciendo en todos los medios, sin que se les impida hacerlo, que tales revelaciones son un “abuso de poder que baja contra ella, en el fondo, contra todos, desde palacio”.

Conclusión:

Suele ocurrir. Leí en algún libro —creo que en Historia de los griegos de Indro Montanelli—, que en l inventor del ostracismo en Grecia fue condenado al ostracismo. Si Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad funcionara con la misma eficacia del ostracismo, entonces debería dedicar al menos un tuit de denuncia contra su directora porque sobra evidencia de abuso en la utilización de recursos públicos para fines personales.

El exceso innegable del gobierno de haber difundido todo un expediente no debe llevar a negar lo obvio: la encargada de combatir la corrupción desde el sector privado se ha beneficiado ella misma de acciones claramente corruptas. ¿Pemex tenía que pagar colegiaturas en el ITAM, un Mini Cooper y teléfonos particulares de la señora Casar? Por supuesto que no.

No estamos ante un gran caso de corrupción, pero sí ante el proverbio quien esté libre de culpa que tire la primera piedra. Esta sentencia tiene, según el Centro Virtual Cervantes, el siguiente significado: “Recuerda que todos tenemos algo que ocultar o callar, por lo que no debemos criticar a los demás por algo que quizá hemos hecho nosotros también”.

Aplica el refrán a doña María Amparo: se dedica a criticar lo que hace, lo que significa que carece de autoridad moral.