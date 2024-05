¿Pues no que ya van arriba en las preferencias electorales rumbo a la Presidencia, según la encuesta que han estado cacaraqueando?

Cuestiono lo anterior por la reciente “súplica” que hacen importantes miembros del Frente Amplio Opositor a Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial del partido Movimiento Ciudadano, en medio de la polémica que generó una encuesta que colocó a Xóchitl Gálvez, del PRI, PAN y PRD, levemente por encima de Claudia Sheinbaum, abanderada de Morena, en la intención del voto.

¿Qué ruega la oposición? Casi nada: Que el emecista ¡renuncie a su candidatura y se sume a la de la coalición Fuerza y Corazón por México!... Aunque de esquirol, soñador y sinvergüenza no lo bajen.

Esta semana, el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas pidió en su cuenta de X a Álvarez Máynez que “por a México” tuviera “vergüenza” y declinara a favor de Xóchitl Gálvez. Posteriormente, lo reiteró en una entrevista con Ciro Gómez Leyva en la que señaló que “lo que debería hacer” el candidato emecista es declinar por una candidatura y hacer un bloque opositor... “Que tenga vergüenza para hacerlo”, insistió.

A su demanda/reclamo le siguió una acusación del dirigente del PAN, Marko Cortés, en el microblogging, donde señaló que Samuel García, gobernador de Nuevo León, está “desviando recursos públicos para las campañas del partido de MC, amedrentando a la verdadera oposición”.

Luego, en una entrevista con Imagen, el panista hizo un “respetuoso” llamado al candidato de MC a que se sume a Xóchitl Gálvez o que ¡se baje de la contienda!, porque está “claro que nada tiene ahí qué hacer, para que la gente concentre su atención” entre el proyecto de la oposición y el de la continuidad que representa la abanderada de Morena, Claudia Sheinbaum.

Y no podía faltar quien es considerado artífice de la alianza PAN, PRI y PRD, Claudio X. González, quien usó la misma red social para decir que si bien, MC es buena alternativa política, lo es para el 2030, pero este 2024 “no es tiempo de cancioncitas y juegos (sino) es tiempo de salvar a México” y evitar que “Morena prevalezca”.

En otro tuit del 1 de mayo, precisamente a un día de que salió la encuesta de Massive Caller, que ya ponía a Xóchitl Gálvez rebasando a Claudia Sheinbaum en las preferencias electorales de cara al 2 de junio, el propietario de Kimberly Clark volvió a reprender a MC y a su candidato, señalando que el partido naranja no entiende la importancia de la elección presidencial y le explica que ante la amenaza de Morena, la ciudadanía reclama una unidad opositora.

En este sentido, le solicita al partido de Dante Delgado recapacitar y a Álvarez Máynez declinar, pues la oposición lleva años pidiéndolo, afirma.

Todo este conjunto de demandas, de súplicas, de imploraciones expone la seria preocupación que hay en la oposición sobre la carrera presidencial, la cual ya ven perdida.

Creo que a diferencia de lo que dice X. González, MC SÍ entiende de qué se trata la elección que está a menos de un mes de celebrarse y de lo que se juega en el tablero político. Para el partido naranja lo importante es obtener lo más que se pueda de votos para mantener su registro, obtener más beneficios y afianzarse en el Legislativo.

Jorge Álvarez Máynez ya rechazó la demanda del Frente Amplio Opositor de sumarse al equipo de Xóchitl Gálvez e incluso el emecista ofreció que si quieren declinar por él, “podría aceptar siempre y cuando (Alejandro Moreno y Marko Cortés) renuncien a ser dirigentes y a sus pluris”.

En el pedir está el dar. Y si bien los de la oposición sí llevan tiempo tratando de persuadir a MC para que se les una, lo han hecho de la manera más burlona y grosera, como cuando a inicios de febrero Alito Moreno le dijo al diputado zacatecano que sus “sueños de ser presidente son lo mismo que un borracho al volante, una tragedia inminente”.

En tanto, para Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, Álvarez Máynez debe ponderar si quiere seguir jugando de “esquirol” de la abanderada morenista.

A la coalición Fuerza y Corazón por México los números ya no les dan con su candidata, que ha resultado un fiasco, y en su lógica política piensan que sumando los votos de Álvarez Máynez lograrán rebasar a Claudia Sheinbaum, lo cual ya es imposible, pues los diferentes estudios demoscópicos serios muestran que Xóchitl Gálvez no solo ya no está creciendo, sino que podría entrar en una suerte de retroceso.

En la vida interna de los partidos hay cosas que se saben y mientras la oposición tiene claro que ya no hay más expectativas que probablemente seguir detrás, tal vez con insultos, de Jorge Álvarez Máynez, el emecista todavía puede subir más en las preferencias electorales si se planta bien en el tercer debate y fortalece su candidatura con propuestas que capitalicen el apoyo de la población.

