Victimización ante el fracaso

La implementación de un discurso “populista” que le resulta muy efectivo y le permite convertirse en víctima es sin duda una de las mayores fortalezas de la 4T.

Lo han hecho durante sus 18 años de campaña y ahora como gobierno con la clave de su éxito que está en la capacidad que tienen para convencer de que, quienes lideran su movimiento son “oprimidos” por defender sus ideales y no son opresores en búsqueda de poder como los de antes.

Este discurso ha sido usado por populistas de todo el mundo. Se trate de Cristina Fernández de Kirchner, llamándose a sí misma “la groncha (vulgar) morocha (morena) peronista” o Donald Trump, vociferando que es la “víctima de la peor cacería de brujas en la historia de Estados Unidos”, el objetivo es el mismo: generar entre los suyos un sentimiento de humillación permanente, “ellos” nos desprecian, y por eso nos insultan, nos atacan, nos obstaculizan, nos quieren ver fracasar.

En un importante artículo publicado por Letras Libres, Luis Antonio Espino comprueba el impacto que tiene el discurso populista y de victimización:

En el artículo cita uno de los tantos argumentos que utiliza la propaganda cuatroteista para la victimizarse y elevar el resentimiento como una barrera que protege su ambición de poder.

En la mañanera del 24 de septiembre de 2021, al referirse al problema con los académicos de Conacyt, dijo:

“¿Por qué nada más se va a castigar a los pobres, a los que no tienen con qué comprar su inocencia, a los que no son influyentes? No. Tiene que acabarse con la impunidad, sea quien sea. […] No sé si sea cierto, pero uno de los investigadores, supuestamente perseguido, se aventó un Twitter (sic) ayer, ojalá y lo consigamos, para que vean el nivel moral. Porque siempre he dicho que una cosa es la educación y otra cosa es la cultura y que los grados académicos no son sinónimo de cultura. Se pueden tener altos grados académicos y no tener sensibilidad en lo social, ni en lo humano y no poseer valores culturales, morales, espirituales.”

AMLO