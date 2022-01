Tras contagiarse nuevamente de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió un videomensaje para informar sobre su estado de salud en la mañanera de hoy 11 de enero.

En su mensaje proyectado en la mañanera encabezada por Adán Augusto López, AMLO aseguró encontrarse bien de salud, por lo que se tomó la temperatura y se midió la oxigenación para demostrarlo y pedir a la población “no espantarse”.

“Me da gusto poderme comunicar con ustedes. Estoy ronco afónico, pero fíjense que bien. Este mensaje es para informarles como me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos”

AMLO