Hacer quedar (más) mal a López Obrador

I’m tryna put you in the worst mood, ah

P1 cleaner than your church shoes, ah

Milli point two just to hurt you, ah

All red Lamb' just to tease you, ah

None of these toys on lease too, ah

Made your whole year in a week too, yeah

Main bitch outta your league too, ah

Side bitch out of your league too, ah

House so empty, need a centerpiece

Twenty racks a table cut from ebony

Cut that ivory into skinny pieces

Then she clean it with her face, man, I love my baby, ah

(Estoy tratando de ponerte de pésimo humor, ah

McLaren P1 más limpio que los zapatos que usas para ir a misa, ah

Prístinos solo para lastimarte, ah

Todo Lamborghini rojo solo para burlarme de ti, ah

Ninguno de estos juguetes se alquila tampoco, ah

Hice los ingresos de un año en una semana también, sí

La mejor mujer fuera de tu liga también, ah

La de al lado fuera de tu liga también, ah

La casa tan vacía, necesita una pieza central

Veinte estantes, una mesa cortada de ébano

Corté ese marfil en pedazos delgados

Luego ella lo limpia con la cara, ¡Hombre!, amo a mi amorcito, ah)

Weekend, ‘Starboy