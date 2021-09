Andrés Manuel contra Beatriz

“Entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja.” Francisco de Quevedo

“Quien siembra vientos, cosecha tempestades.” Refrán

Andrés Manuel López Obrador fue más allá del calambur de Quevedo.

El presidente de forma tosa, grosera y malhumorada leyó tal cual un comentario —de tantos— que circulan en Twitter y que insulta a su mujer . No era necesario. Se escuchó zafio, pelafustán e irrespetuoso.

(Rogelio Morales / Rogelio Morales)

No se negará lo burdo y pelado de quien escribió el tuit en cuestión, pero no había necesidad —o justamente por eso era innecesario— de que AMLO lo leyera en plena mañanera e informara a todo México del asunto. Si el autor del comentario en redes trataba de burlarse y sobajar a Beatriz Gutiérrez Müller, su esposo la hundió y la destruyó.

Supongo que el tabasqueño pensó que al hacer lo que hizo lograría despertar simpatía hacia su esposa, mas lo único que consiguió fue que el mote impuesto en redes sociales ahora se asociara de forma definitiva a su mujer.

Cuando me enteré del asunto (¡y es que cómo iba a pasar desapercibido!) de inmediato me acordé de otro incidente: el debate aquel en el que Francisco Labastida se quejaba de los insultos, a modo de apodo, que le propinaba el entonces candidato presidencial Vicente Fox. Y lo hizo ¡repitiendo uno de ellos!: “me dice La-Vestida…” Los mexicanos que no conocían de la burla, terminaron por enterarse; muchos la celebraron y los resabios de esta son inolvidables.

Pues lo mismo sucedió ahora, con el agravante de que se le falta el respeto a una mujer llamada Beatriz Gutiérrez Müller , y quien encabeza la lista de quién lo hace es su esposo, AMLO .

Los efectos bumerán suelen tener proporciones incalculables; pueden golpear fuerte.

Un presidente jamás se baja a debatir con quien le increpa con o sin razón a él o a su familia; ¡pues ni que fuera un vago o un pandillero de la calle! No lo hizo Enrique Peña Nieto cuando la gente vilipendió a La Gaviota, ni Fox cuando nos burlábamos todos los días (ahí sí, me disculparán ustedes, con toda razón) de Martita Sahagún.

No me cansaré de decirlo: si México quiere salir de la mediocridad, necesita un estadista, no un pelafustán ni un llorón ni un cualquiera. De esos ya tenemos muchos.

Pero hay más: los miembros / funcionarios de la 4T en pleno se dedicaron en las redes sociales a “defender” a Beatriz de dicho comentario. ¿Se le paga a nuestros servidores públicos para dedicar toda una tarde a comentar las maravillas de la esposa del presidente? La respuesta formal e informal es NO.

Por último, más allá de los aullidos y plañideras virtuales: ¿qué pretende López Obrador con todo esto? Distraer la atención pública del desaguisado en contra de las comunidades académicas de los pasados días, eso ya ni falta hace decirlo. De hecho, López Obrador en su imputación hizo ver que el autor del tuit en cuestión es uno de los científicos acusados por el CONACYT; rotunda falsedad, que además levanta un pésimo antecedente en contra del propio presidente quien persigue a quien lo critique a él o a su familia.

¿Pero qué más? El país se está desmoronando y él se pelea con un tuitero -hasta ayer- desconocido; permite una falsa acusación y vislumbra una velada amenaza de que quien osé a proferir un comentario en redes contra su familia será perseguido por su gobierno.

¡Bonito panorama! Cobardía para adjetivar a sus mujeres usando majaderías ajenas, victimización detrás de la figura de una mujer y distractor cuando los feminicidios en el país aumentan y el sexenio se rompe cualquier registro de homicidios violentos (100 mil).

Así que seré breve. Sencillo: López Obrador no quiere al pueblo que votó por él. No quiere a las mujeres de México, empezando por la suya.