Beatriz Gutiérrez Müller reacciona ante dichos de Vargas Llosa sobre reelección de AMLO

México.- Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reaccionó en Instagram ante las palabras de nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa.

En entrevista con Loret de Mola, Mario Vargas Llosa aseguró que el presidente AMLO buscará reelegirse sin ninguna duda.

Ante estos dichos, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller reaccionó en redes sociales con la palabras de Vargas Llosa a lado de la imagen de un bufón, agregando:

“Hay que leer porque la falta de lectura reduce la cognitividad” Beatriz Gutiérrez Müller

Además, Beatriz Gutiérrez Müller añadió la imagen de un gato molesto y una corona, subrayando las palabras del nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa.

Beatriz Gutiérrez Müller reacciona a dichos de Vargas Llosa (Instagram/Beatriz Gutiérrez Müller )

“López Obrador se quiere reelegir, sin ninguna duda”, afirma Vargas Llosa

El premio nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa aseguró durante una entrevista con el periodista Loret de Mola, que el presidente AMLO buscaba la relección en México.

“Yo creo que se quiere reelegir como todos los presidentes, prácticamente todos los presidentes quisieran ser reyes. López Obrador se quiere reelegir sin ninguna duda, yo espero que los mexicanos no se lo permitan”. Mario Vargas Llosa

Pese a que Vargas Llosa piensa que el presidente AMLO busca reelegirse sin ninguna duda, también afirmó que México no va en camino hacía una dictadura ya que en las pasada elecciones quedó demostrado que los ciudadanos no lo permitirían.

Tras estas declaraciones Vargas Llosa también calificó al presidente AMLO de ser un ‘populista’ y lamentó que pidiera a España disculpas sobre la Conquista en México.

‘No me diga que no es cómico, absurdo. A estas alturas pedirle a España que pague los costos de lo que fue la Conquista de México’, dijo Mario Vargas Llosa al señala que el disparate del presidente AMLO no tiene ni pies ni cabeza.

Mario Vargas Llosa también señalo a AMLO llamándolo ‘oportunista’

Mario Vargas Llosa también señaló al presidente AMLO de oportunista ya que da pequeños gestos que lo colocan “en lo que él cree es la buena dirección de la historia”; sin embargo, dijo, no es la visión correcta.

“Es un hombre que utiliza imágenes fácilmente adulterables, un oportunista”, señaló Vargas Llosa al lamentar el rumbo que ha decidido tomar el gobierno del presidente AMLO.