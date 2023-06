En la mira

En la mira está la selección mexicana de futbol, federativos, entrenadores y todo lo que rodea al balompié nacional, ayer por la noche se vivió uno de los episodios más vergonzosos en la historia del equipo tricolor, la derrota ante USA fue la cereza en el pastel, el volver a perder con el acérrimo rival ya se hizo una costumbre, es más, existe ya una paternidad de 18 partidos ganados por us soccer de 35 disputados del 2000 a la fecha.

Dicen que lo que mal comienza, mal termina y así está pasando en FEMEXFUT, después de la catástrofe que fue Qatar 2022 nada cambió, todo sigue igual o peor., en primera instancia la renuncia de Yon de Luisa puso a todos de cabeza, pero era algo lógico, no podía seguir como responsable de la federación después del gran fracaso que fue la copa del mundo, se le dio poder a quien no se le debía de dar, se creó un comité que eligió por dedazo a Diego Cocca un técnico incapaz, que fue bicampeón de milagro y con muchas ayudas, ante USA quedó demostrado que no es el indicado para llevar a México a la Copa del Mundo más sencilla de la historia por que no tiene que jugar eliminatoria.

Hace unos días se nombro al nuevo comisionado de la FEMEXFUT, Juan Carlos Rodríguez, un tipo preparado en cuestión de ventas, mercadotecnia y medios de comunicación, quien a su vez nombró a Ivar Sisniega presidente ejecutivo, el caso es que ellos llegaron y ya estaba todo puesto, entrenadores, coordinadores, directores deportivos etc., situación que no agradó mucho y que estoy seguro que durará muy poco, le dijeron al aficionado lo que quería escuchar, una nueva era, se acabaron las malas prácticas en la federación, el resurgir de la Liga Mx, regresar a la Libertadores entre muchas otras cosas, pero todo se derrumbó cuando cayó el tercer gol de Estado Unidos y México de nueva cuenta quedaría exhibido por el acérrimo rival, la cara de todos en el palco era como si estuvieran en un velorio, misma cara que pusieron cuando comenzaron a ver en redes sociales una imagen del palco directivo con los altos mandos de la FEMEXFUT y Christian Bragarnik uno de los promotores que más jugadores sudamericanos y técnicos trae a nuestro país. Ahí se volvió a caer el castillo de naipes ¿Qué hace un agente sentado con los nuevos miembros de la federación? Resulta que es nada más y nada menos el representante de Diego Cocca y para cerrar con broche de oro, Davino y Ares de Parga fueron increpados por aficionados, hartos de ver como USA le pasó por encima a México.

Todo, todo está fuera de control, no hay pies ni cabeza, mucho menos tiempo para trabajar un proyecto para el 2026, lo mejor será terminar con Ares de Parga, sus directores de selecciones y evidentemente con Diego Cocca, hacer una limpieza profunda, encontrar un cuerpo técnico multidisciplinario, solo de mexicanos que trabaje en pro del mundial del 2026, y ya luego discutimos si más o menos extranjeros, si hay ascenso y descenso o si regresan a la Libertadores, en este momento los directivos de la FEMEXFUT están como los violinistas del Titanic, viendo como el barco se hunde, sin saber cómo rescatarlo.