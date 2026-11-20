Mientras el discurso oficial busca proyectar una imagen de estabilidad y seguridad ante los inversionistas internacionales, en el norte de Veracruz la población enfrenta bloqueos carreteros, vehículos incendiados y temor. La crisis vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿quién está garantizando la tranquilidad de los ciudadanos?

Hay dos realidades que hoy parecen caminar por caminos distintos. Una es la que se presenta desde los escenarios internacionales, entre reuniones diplomáticas, discursos de confianza y promesas de atraer inversiones. La otra es la que viven miles de veracruzanos cuando las carreteras se convierten en puntos de violencia y salir de casa representa un riesgo.

Los reportes de bloqueos y vehículos incendiados en Poza Rica, Papantla, Tihuatlán, Tuxpan y Cazones de Herrera dibujan un panorama que no puede minimizarse.

No se trata solamente de automóviles quemados o vialidades cerradas; se trata de familias que quedan atrapadas, comerciantes que bajan sus cortinas, transportistas que suspenden sus recorridos y ciudadanos que vuelven a preguntarse si existen condiciones para vivir y trabajar con tranquilidad.

El norte de Veracruz vuelve a colocarse en el centro de una preocupación que trasciende lo municipal. Cuando varios municipios enfrentan episodios de violencia al mismo tiempo, la respuesta de las autoridades debe estar a la altura de la emergencia.

Y aquí aparece el contraste político.

Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en China participando en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde busca presentar el Plan México y atraer inversiones, Veracruz enfrenta una jornada de violencia que exige respuestas inmediatas.

La ironía política es inevitable: se puede hablar de oportunidades económicas, cooperación internacional y confianza empresarial, pero ¿de qué sirve promover un país ante los inversionistas si en algunas de sus regiones los ciudadanos enfrentan episodios de violencia que interrumpen su vida cotidiana?

La gobernadora Rocío Nahle tampoco puede quedar al margen de esta discusión.

La responsabilidad de garantizar la seguridad en Veracruz no desaparece por tratarse de un problema que involucra a corporaciones federales o grupos criminales. La ciudadanía espera coordinación, estrategia y resultados.

Es cierto que las autoridades estatales desplegaron un operativo con fuerzas federales y municipales. La Secretaría de Seguridad Pública confirmó tres vehículos incendiados en Poza Rica y la presencia de artefactos ponchallantas, sin personas lesionadas en su reporte inicial.

Pero desplegar patrullas después de los hechos no resuelve por sí mismo el problema. La pregunta es qué está haciendo el Estado para prevenir estos ataques, identificar a los responsables y evitar que vuelvan a repetirse.

Y hay algo que no debe perderse de vista: detrás de cada vehículo incendiado hay un patrimonio, detrás de cada carretera bloqueada hay trabajadores, familias y comerciantes afectados.

La seguridad no puede medirse por los comunicados oficiales ni por la imagen que se proyecta desde Palacio Nacional. Se mide en las calles, en las carreteras y en la posibilidad de que una familia pueda trasladarse sin miedo.

Sheinbaum tiene una agenda internacional; Rocío Nahle tiene una responsabilidad estatal. Ambas cosas pueden coexistir, pero ninguna debe servir de pretexto para ignorar lo que está sucediendo en Veracruz.

Porque mientras México busca convencer al mundo de que es un destino seguro para invertir, los habitantes del norte veracruzano esperan algo mucho más elemental: poder salir de sus casas, trabajar, regresar con sus familias y tener la certeza de que las autoridades están haciendo su trabajo.

Y esa, más que cualquier discurso internacional, debería ser la prioridad.