“Se les llama ‘vendepatrias’ a aquellos mexicanos que van al extranjero a solicitar a gobiernos y a organismos que intervengan en los asuntos de los mexicanos, no es de ahora, sino desde el siglo pasado, antepasado, particularmente cuando fueron los conservadores a traer a Maximiliano.” Álvaro Delgado, periodista de la 4T

Con tal de mantener el poder y no ser enjuiciado por las leyes y por la historia a AMLO no le importa comprometer el país a intereses extranjeros, pidiendo ayuda a naciones enemigas y contrarias al interés nacional.

China y Rusia

Resulta muy preocupante que después de que el periodista Tim Golden develara los presuntos nexos de la campaña de AMLO con el Cartel de Sinaloa como parte de una investigación hecha por la DEA, AMLO inmediatamente mandara llamar al embajador de China en México con quien se reunió por más de tres horas y, entre líneas, agradecer su apoyo por la solidaridad del gobierno de Xi Jinping durante la pandemia de covid-19 al enviar a México ventiladores para salvar vidas de mexicanos.

Por cierto, Loret de Mola presentó un audio del líder de “Los Ardillos” donde afirma que en 2006 tenían la instrucción de financiar la campaña de AMLO para tener libertad de acción cuando ganara. El presidente descalificó la noticia como un “montaje”, sin embargo, el obispo Salvador Rangel Mendoza aseguró que la voz del hombre entrevistado por Latinus en Guerrero sí corresponde a Celso Ortega, jefe de dicho grupo criminal.

Ahora, no es que se le crea a un criminal, es que hay muchos hechos que hacen sospechosa la relación e impunidad de este con estos grupos.

También mandó el mensaje de que cuenta con el apoyo de Rusia al aceptar una entrevista con la periodista Inna Afinogenova, exsubdirectora de Russia Today (RT) en español y para el canal de YouTube, Ahí les va; cabe señalar que en 2022 RT fue expulsada de los países de la Unión Europea y de América del Norte, salvo México, por espionaje y labores de desestabilización por parte de los servicios de inteligencia rusos.

No estamos hablando de si la periodista es vocera rusa, no lo es, estamos leyendo el mensaje que entrelíneas manda.

AMLO ha dado entrada abiertamente a Rusia de manera sistemática, primero con Alfredo Jalife y John Ackerman, esposo de la exsecretaria de la Función Pública, a quien RT presentaba como “nuestro hombre en México”; la relación creció y al inicio de 2024 el Metro de la CDMX estaba plagado de propaganda rusa, de la cual ni Martí Batres ni Sheinbaum aclararon nada.

Relaciones tóxicas

Después de Antonio López de Santana AMLO representa el mayor vende patrias de la historia de México, prueba de ello son sus presuntos vínculos con el crimen organizado y los compromisos adquiridos con Donald Trump y el “Eje del Mal”, con China y Rusia, así como su influencia en países como Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Colombia.

Pese a las agresiones, imposiciones e insultos que Donald Trump ha proferido contra México y los mexicanos, el presidente siempre sale a defenderlo, ante las acusaciones que pesan sobre el exmandatario, aseguró: “Está expuesto a una campaña de desprestigio bajo la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna”.

AMLO, comprometido, aguanta que Trump lo sobaje y lo ningunee: “Nunca he visto a nadie doblarse así. Entró a mi oficina y el representante de México se ríe de mí cuando le digo: ‘Necesitamos 28 mil soldados en la frontera, gratis’. Él me miró y me dijo algo como ‘¿Desplegar soldados gratis?’ ‘¿Por qué haríamos eso en México?’ Le dije: ‘necesitamos algo llamado ‘Quédate en México’”. A esto se le respondió: ‘¡Señor: sería un honor tener 28 mil soldados en la frontera! ¡Sería un honor tener ‘Quédate en el Maldito México’! ¡Queremos tener ‘Quédate en México!’”

Es importante recalcar que Trump está alineado con el eje del mal, sobre todo con Putin a quien ha defendido frente a la invasión a Ucrania, frente a la OTAN y frente al pueblo de Estados Unidos.

Aún en medio de la crisis internacional provocada por Rusia, Andrés les da todo lo necesario dejándolos intervenir en México, una de señales más claras fue el desfile militar del 16 de septiembre de 2023 en que participaron contingentes del Eje del Mal: Rusia, China Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Venezuela. Un insulto de AMLO para México, dar cabida de esa forma a los gobiernos extranjeros que lo apoyan. Ya antes, en la ceremonia del grito de independencia de 2021, AMLO dio trato de invitado especial al presidente de Cuba e incluso permitió que diera un discurso en la parada militar.

AMLO se desvive por sus aliados

A Cuba le da petróleo gratis, paga sueldos millonarios a presuntos médicos sobre los que existe la sospecha de que son espías y con Venezuela, AMLO contrata a los allegados de Maduro como Sady Arturo Loaiza, para el diseño de los “Libros de Texto”, descalificando las criticas como “politiquería del conservadurismo”.

Otra más, recientemente la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, advirtió que México triangula exportaciones de aluminio a China y, violando el T-MEC, falsea datos afectando la cadena productiva de ambos países para favorecer a los asiáticos.

AMLO conduce a México hacia el autoritarismo abriendo espacios a los grupos criminales y a la intervención de países como Rusia, China y Cuba a cambio de mantener el control, poniendo en riesgo las elecciones de 2024 por la intervenciones de sus aliados extranjeros.

¿Buscará mediante la extorsión en sus relaciones internacionales la impunidad que Estados Unidos pareciera no estar dispuesto a darle a él y a los suyos?

X: @diaz_manuel