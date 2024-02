Ante el vacío de poder y la inseguridad que priva en la entidad, obispos y sacerdotes de Guerrero decidieron negociar con los capos del narco y llegar a un acuerdo parcial para que cesen los ataques en Chilpancingo.

Esta situación de inseguridad se replica por casi todo el territorio nacional y, como diría el Chapulín Colorado “¿y ahora quién podrá defendernos?”

Autoridades rebasadas

Con tal de cubrir el sol con un dedo y evadir la responsabilidad de su gobierno, AMLO avaló que los religiosos dialogaran con los narcos para pactar una tregua en Chilpancingo, ya que, dijo, todos debemos contribuir a la pacificación del país.

La candidata de Fuerza y Corazón por México, a quien la noticia la tomó prácticamente saliendo de una reunión con el Papa Francisco, advirtiendo de los riesgos que están tomando los obispos, respondió con fuerza y razón al presidente: “En lugar de sentarse con la autoridad, se tienen que sentar con los delincuentes a pedirles una pacificación, y me parece increíble que el presidente diga que está de acuerdo, cuando el presidente tiene que asumir su responsabilidad como jefe del Estado mexicano. Yo no digo que los agarre a balazos, pero que se ponga a trabajar en lugar de estarse metiendo a las campañas políticas”

Efectivamente, los miembros de la Iglesia corren riesgos, no olvidar el caso de los dos sacerdotes jesuitas brutalmente asesinados en Chihuahua, y que el Papa Francisco no dudó en externar su preocupación por la inseguridad en el país: “Expreso mi dolor y consternación por el asesinato en México, anteayer, de dos religiosos jesuitas y de un laico. ¡Cuántos asesinatos en México! La violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios”.

Se apilan los muertos y el gobierno no reacciona

México está enfrentando una situación que no se había visto en más de cien años, consecuencia de un gobierno ineficiente y brutalmente corrupto, sin rumbo y sin visión que acumula muertos y masacres. Actos de barbarie terribles como recién ocurrió en Villahermosa, o en los municipios de Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas o Zacatecas, donde en menos de una semana dos miembros de la familia Monreal, una de las más poderosas política y económicamente hablando, fueron asesinados. Son cifras de horror, más de 179 mil homicidios dolosos, más miles de desaparecidos, hacen que esta administración ostente el peor de los récords, evidencia del vacío de poder.

Lamentablemente no es lo único, la pandemia dejó más de 800 mil muertos, los niños con cáncer siguen sin tratamientos; con Megafarmacia o sin ella, no hay medicamentos, la cifra de feminicidios crece, el sector salud quebrado con cambios caprichosos que han resultado en un fiasco, la malentendida “austeridad republicana” deja áreas estratégicas sin mantenimiento y sin personal capacitado. Uno de los sectores que da la cara es el comercio exterior, y las aduanas colapsan por equipos y tecnologías obsoletas; las carreteras son un peligro para particulares y para el transporte de carga y los servicios de peaje, un desastre y sino, que le pregunten a los veracruzanos.

#Narcopresidente, un daño real

Se ha llegado al extremo de que la etiqueta #NarcoPresidenteAMLO, con la que no simpatizó en lo personal, llegó al TOP 25 a nivel mundial. El quinto más utilizado del mundo, más que el Super Bowl con todo y el fenómeno de Taylor Swift .

En caso de que con Sheinbaum triunfe la continuidad, el problema es que la percepción del vacío de poder ya trascendió fronteras y tres países con los que tenemos una mayor relación, Estados Unidos, España y El Vaticano se han pronunciado.

Congresistas demócratas y republicanos de Estados Unidos presentaron una propuesta de ley que obligaría al Departamento de la Defensa a diseñar un plan para asesinar o capturar a integrantes de la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Biden ha insistido en trabajar de manera conjunta en temas de seguridad, migración y producción, y tráfico de fentanilo, y en otros como la generación de energías sustentables, combate al cambio climático, escases agua, comercio, APEC, China, Rusia, Cuba, Venezuela, en fin, asuntos de interés conjunto, pero AMLO y su gobierno han hecho caso omiso, y ya enfrentamos las consecuencias.

No fue así con Trump, AMLO lo siguió en todo, incluso en la relación con la OTAN y la ONU y su papel frente al invasión rusa a Ucrania. Cuando Trump lo cuestionó, AMLO se pronunció en el mismo sentido: “No podemos dejar de preguntarnos cómo fue que los gobiernos de la OTAN le niegan su ingreso a la organización en momentos cruciales, por un lado, mientras que por el otro le ofrecen armas y sanciones económicas o comerciales contra Rusia que solo han servido para agrandar el conflicto y provocar más sufrimiento”.

Dos sopas

Afortunadamente con Xóchitl Gálvez surge la esperanza. Fue a Estados Unidos, España y al Vaticano y se expresó con fuerza sobre los problemas que privan en el país y sobre el vacío del poder, mostró tamaño y capacidad para plantear soluciones de Estado y mantener el Estado de derecho.

Para México la continuidad representa el vacío de poder y que los problemas se incrementen y empeoren.

