Aunque poco se ha analizado el alcance de las giras de la candidata del Frente Opositor, Xóchitl Gálvez, a Estados Unidos y España, con ellas marca una diferencia definitiva frente a sus oponentes del oficialismo, Claudia Sheinbaum y su titiritero.

La gira que realizó por Estados Unidos fue extensa y productiva. Visitó Nueva York y Washington D.C y mantuvo encuentros con la comunidad migrante, estudiantes, inversionistas, congresistas, integrantes de Centros de Investigación, líderes de opinión, representantes de medios de comunicación hispanos y con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

En esa gira demostró reunir las cualidades de un jefe de Estado de un país grande y diverso como México y para poder estar al tú por tú con el gobierno del país más poderoso del mundo.

Política exterior en tiempos de Andrés

AMLO se ha negado a ejecutar las actividades que corresponden a su investidura. Se negó a asistir a las reuniones del G20 aun cuando se realizaron por videoconferencia y se trataban asuntos trascendentes para la pandemia; tampoco participó en las reuniones de foros mundiales como el de Davos o la COP para el Cambio Climático.

En alianza con Donald Trump se cancelaron las reuniones bilaterales de Alto Nivel donde se trataban asuntos relacionados con comercio, seguridad, migración y temas de geopolíticas que afectan a ambas naciones como cambio climático y energía. Desde su palacio exigió disculpas a España por temas de la época de la Colonia; al Papa Francisco le exigió lo mismo, pero, eso sí, mandó a la no primera Dama a recibir su bendición. También cuestionó a los judíos: Yo respeto mucho a la comunidad judía, pero eso no quiere decir que tengan una especie de “patente de corso” para afectar un movimiento de transformación, nada más por su conservadurismo y repito, su hitlerismo.

Entre sus pocas giras internacionales está la que hizo a Estados Unidos invitado por Trump, en esa ocasión cada presidente llevó a sus cuates para hacer negocios. AMLO sirvió de tapete para los fines políticos electorales de Trump y cumplió las órdenes de militarizar la frontera sur de México; favorecer el uso de combustibles fósiles, negocio de Trump y sus aliados; cuestionar los acuerdos de la COP; el tráfico de armas, de fentanilo, precursores químicos, coquetear con Rusia y China y apoyar a los gobiernos populistas.

Cuando Trump perdió las elecciones y se negó a aceptar el resultado, convocó a la toma del Capitolio poniendo en jaque las instituciones y la democracia estadounidense, Andrés lo apoyó al no reconocer el triunfo de Biden.

Dijo que no iría a la reunión de APEC en San Francisco, California, porque no quería saludar a la presidenta del Perú, luego cambió de opinión y asistió, desafortunadamente su participación fue mediocre, se veía “chiquito” entre los otros jefes de Estado.

Las marcadas diferencias

Contrario al reportaje de Tim Golden que expuso el presunto vínculo de la campaña de AMLO con el cártel de Sinaloa en 2006, en 2022, desde su trinchera de Palacio saltó a defender al activista Julian Assange, fundador de Wikileaks: “Si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar la campaña de que se desmonte la estatua de la libertad”.

Vale la pena destacar que antes de su publicación, con profesionalismo y ética, el periodista Tim Golden hizo llegar su escrito a Jesús Ramírez para saber si el gobierno de México y el presidente tendrían algo que decir. No contestaron, el artículo se publicó y AMLO descalificó, insultó y exigió disculpas a Biden y aseguró que no recibiría a Elizabeth Sherwood-Randall, asesora del presidente Biden para Seguridad Nacional por las filtraciones de la DEA.

Muy diferente Xóchitl Gálvez que en sus giras ha presentado una sólida agenda que incluso impactó en el discurso de AMLO y obligó a dos cosas, a una llamada entre López Obrador y Biden para tratar los asuntos de seguridad, migración, producción de fentanilo y a la reunión entre México, Estados Unidos y Canadá para tratar asuntos de la región como seguridad, migración, energía, comercio y China. Precisamente los temas que Xóchitl expuso ante Congresistas y funcionarios del más alto nivel del gobierno, y algo a lo que rehúye AMLO, con la prensa libre y critica.

La candidata llevó ideas y propuestas como la de crear una agencia binacional de aduanas “que haya agentes de los dos países certificados validados, trabajando de manera conjunta en prevenir que entre a Estados Unidos el fentanilo, pero también nosotros prevenir de que entren armas a México y que podamos poner orden en las aduanas”.

Y algo no menos importante, mientras AMLO protege la corrupción e impunidad de sus colaboradores, familiares y allegados, Xóchitl va de frente y pide a su delegado en Nuevo León, acusado de “facturero”, ponerse a disposición de las autoridades y, en su caso, demostrar su inocencia, no lo esconde, da la cara y no se victimiza.

Manuel Díaz en X: @diaz_manuel