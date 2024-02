Entre gritos de apoyo de sus simpatizantes y mientras repartía autógrafos desde su vehículo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se mostró tranquilo sobre la llamada “Marcha por la Democracia” que se llevó a cabo durante hoy 18 de febrero.

Desde Tlaxcala, Tlaxcala, AMLO afirmó no tener ningún reporte respecto a la asistencia a la Marcha por la Democracia , pero aseguró que no ha habido novedad.

Al ser cuestionado sobre cómo han estado las distintas manifestaciones en el país, López Obrador señaló que no ah estado pendiente.

“No, nada, todavía no, pero sin novedad, como dirían en seguridad pública, que es lo mejor. No he estado pendiente (cómo ha estado la manifestación)”, expresó el mandatario oriundo de Tabasco.

En otro video difundido en redes sociales, López Obrador se limitó a decir que la marcha estaba “muy bien”, mientras se tomaba fotos con sus simpatizantes.

Desde Tlaxcala, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Marcha por la democracia transcurrió sin novedad.



Marcha por la Democracia en Tlaxcala concluyó media hora antes de que llegara AMLO

En Tlaxcala, donde también se llevó a cabo la “Marcha por la democracia”, la manifestación terminó 30 minutos antes de que llegara AMLO a la Parroquia de San José, que sería entregada tras ser restaurada por los daños del sismo de 2017.

Manifestantes que se mantenían en los alrededores del lugar expresaron con gritos su descontento ante la presencia de López Obrador en la entidad. Lejos de donde se encontraba el presidente se escuchó el grito de “López Obrador eres un traidor”, que fue contrarrestado por la popular consigna “Es un honor estar con Obrador”.

La mayoría de los asistentes a la marcha se retiraron al término de la misma y no asistieron al evento donde se presentó AMLO; sin embargo, los pocos que se encontraban en los alrededores, se manifestaron con pancartas con mensajes como “O defendemos al INE unidos o nos hunden”.

¿Por qué es la Marcha por la Democracia?

Diversas organizaciones convocaron a la Marcha por la Democracia en México de hoy domingo 18 de febrero de 2024.

El objetivo de la marcha era exigir el voto libre y seguro en las próximas elecciones 2024, así como contra las iniciativas de reforma que anunció AMLO, principalmente la que buscaría sustituir al INE por el INEC (Instituto Nacional de Elecciones y Consultas).

Desde la manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México, el orador oficial fue el ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Entre las ciudades que participaron en la marcha de este domingo están:

Aguascalientes

Cancún y Cozumel, Quintana Roo

Acapulco, Guerrero

Celaya y León, Guanajuato

Campeche y Ciudad del Carmen

Acayucan, Córdoba y Coatzacoalcos

Cuernavaca, Morelos

Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, Sinaloa

Guadalajara, Jalisco

Matamoros, Tamaulipas

Mexicali y Ensenada, Baja California

Mérida, Yucatán

Guaymas y Hermosillo, Sonora

Estados Unidos

Austin, Texas

Chicago

Houston, Texas

Miami, Florida

Washington DC

España

Madrid

Barcelona

Elecciones 2024 en México: Lo que debes saber

Las elecciones 2024 México se llevarán a cabo el domingo 2 de junio y están organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Para las elecciones 2024 en México estarán en juego hasta 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se elegirán:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

A nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Chiapas

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.