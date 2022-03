Urge revocar al dictador

Preparé este video varias veces. El público me ayudó a afinarlo. Esto quiere decir que la gente está interesada en que este mensaje se transmita con la mayor claridad y brevedad posibles, sin dejar nada fuera de lo esencial.

A los que hemos sido gaseados o arrestados por defender la democracia y el respeto al voto, debemos comunicar a los que no lo han sido, que no debemos esperar a que el país entre en un deterioro irreversible. Necesitamos actuar mientras aún hay un espacio de libertad.

Yo no creo que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sea el diablo. No le tengo miedo, pero sí le tengo mucho miedo a los acomodaticios y serviles que lo rodean y que seguramente le hablan al oido con grandes planes para un México socialista como Cuba, Nicaragua o Venezuela.

Creo que Andrés es sincero cuando dice que si pierde la consulta, así sea por un voto, se irá a su rancho y allí pasará el resto de sus días. Sin embargo, al mismo tiempo me da lástima que no entienda de leyes y que no las respete. No dudo de sus buenas intenciones, pero está muy contaminado y no creo en las transformaciones milagrosas en estos tiempos, divorciadas de un uso inteligente y creativo de las más modernas tecnologías. Es obvio que de eso no entiende nada, ni él ni su equipo de 4a.

Quizá Andrés lo único que realmente va a contribuir a este país, es dejar una Ley de Revocación, que aunque mañosa, sirva para que él sea quién la estrene.

Andrés no sabe de leyes y no le importa aprender. El es instintivo y en política eso lleva grandes éxitos, pero a mayores y mas fuertes fracasos.

Es tiempo que se vaya. Hay que salir a revocar su mandato.

A quienes se oponen a que la gente salga a votar, a esos los condeno peor que a López Obrador. Él cuando menos dice que el pueblo pone y el pueblo quita, pero los pedantes que toman reflectores para tratar de impedir que la gente se exprese en las urnas, esos sí que quedarán en el mero fondo del basurero de la historia.

Mar. 1, 2022

San Pedro.