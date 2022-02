El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a hablar sobre la consulta de revocación de mandato y aseguró que si no obtiene la mayoría se va de la presidencia.

En su conferencia mañanera del 21 de febrero, AMLO afirmó que dejaría la presidencia aun si la consulta de revocación de mandato no es vinculatoria, es decir, que obtenga la participación del 40 % de la población inscrita en el padrón electoral.

Sin embargo, el mandatario expresó su deseo de que participe la mayoría de los mexicanos, pues es algo inédito, “es la historia”, dijo.

INE ordena a AMLO no difundir propaganda por la consulta de revocación de mandato

“Aun cuando la Constitución establece que para que sea válida o tenga carácter vinculatorio se necesita que participe el 40 % de la población empadronada. Si no participa el 40 %, pero yo pierdo, la gente dice que se vaya… me voy. Lo ideal sería que participáramos todos. Esto es inédito, es la historia”

AMLO señaló que quienes piensen que México estaba mejor antes de su gobierno tendrán la posibilidad de expresarlo en la consulta de revocación de mandato.

En este sentido, el presidente refirió que podrán votar en contra de que se quede, de una forma democrática y pacífica, es decir, sin gritos, ni violencia y sin “sombrerazos”.

“Si hay quienes piensan que estábamos mejor antes, pues tienen esa posibilidad de expresarlo, de manera pacífica. Sin gritos, sin sombrerazos, sin insultos, sin violencia, esa es la democracia y no con labor de zapa, es decir, queriendo socavar al gobierno con guerra sucia”

Con sus declaraciones de esta mañana, AMLO volvió a violar la veda electoral por la consulta de revocación de mandato y no sólo mencionó dicho ejercicio, sino que explicó en qué consiste e invitó a la población a participar .

“Va a haber ahora una consulta, si está mal el gobierno, si no les gusta como gobierno, pues tienen la oportunidad. Creo que no me van a multar por decir que va a haber una consulta el día 10 de abril. Se conoce a este proceso como Revocación del Mandato. Los ciudadanos libres van a poder ir a votar”

AMLO