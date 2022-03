AMLO: Twitter debe explicar por qué la censura y las etiquetas de “medios afiliados al gobierno, Rusia”

En la conferencia mañanera de AMLO de este martes 1 de marzo, el mandatario dijo que Twitter debe explicar por qué la censura y las etiquetas de “medios afiliados al gobierno de Rusia”.

Esto tras el cuestionamiento que le realizaron sobre si habría otro tipo de medidas del gobierno mexicano en contra de Rusia, por la guerra que sostiene contra Ucrania.

Por lo que AMLO sostuvo que el posicionamiento del gobierno mexicano es que están en contra de la invasión.

Incluso recordó que México también a lo largo de su historia ha padecido de invasiones en Europa y Estados Unidos, agregó que es contrario al derecho internacional, así como a los mandatos constitucionales de México ante la no intervención.

También, descartó tomar medidas económicas en contra de Rusia, y piensa que es mejor promover el diálogo para conseguir la paz.

Sobre el conflicto de Rusia con Ucrania, se le cuestionó si es que en México habría algún tipo de censura de los canales de información rusos, así como afectaciones de las empresas.

Al respecto, AMLO aseguró nuevamente que México no tomaría alguna represalía del tipo económico, porque se quieren mantener buenas relaciones con los gobiernos del mundo y se quiere estar en condiciones de poder hablar con las partes que están en conflicto.

Al mencionar a las partes que están en conflicto, es decir Rusia y Ucrania, AMLO sostuvo que no han tenido ningún tipo de acercamiento con el presidente Vladimir Putin de Rusia, ni con Volodímir Zelenski de Ucrania.

En tanto, AMLO reafirmó su postura en contra de las invasiones en el mundo.

Asimismo, AMLO comentó que México es un país que recibiría a los refugiados ucranianos, así como a los rusos y de otras naciones que lo deseen.

Continuando con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, AMLO manifestó estar en desacuerdo de que haya censura en medios de información rusos.

Como también no estoy de acuerdo con el hecho de que se censure a medios de comunicación de Rusia ni de ningún país, tenemos que hacer valer la libertad”

Y al preguntarle a AMLO sobre algunas las cuentas de usuarios en Twitter que se han catalogado como medios afiliados rusos, el presidente dijo que la red social debe explicar por qué la censura y las etiquetas de “medios afiliados al gobierno de Rusia”

“Ojalá Twitter aclarará este asunto, porque es muy grave, porque es como una especie de fichaje, por la opinión que tiene la gente.

No sé si sea cierto, pero sí desde ayer hay denuncias del que tiene una opinión sobre este conflicto y lo consideran favorable a Rusia, lo tachan o le ponen una leyenda, en su cuenta.

Eso es censura, pero no sé si sea cierto… ojalá y Twitter aclaré eso porque no puede haber un doble discurso, una doble moral, no podemos estar hablando de la libertad y al mismo tiempo estar limitando la libertad de expresión”

AMLO