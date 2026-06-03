“La verdadera justicia es divina”

Después de enterarnos que un juzgado de Argentina desestimó la culpabilidad de los médicos y personal de enfermería que descuidaron a Diego Armando Maradona tras presentar una hemorragia cerebral, lo que concluyó con su deceso. Y que después en otro juicio sí se declaró la culpabilidad de los mismos, y por cientos de miles de casos médicos parecidos que ocurren en Latinoamérica y en todo el mundo, sería muy interesante presentar una propuesta para integrar formalmente tribunales médicos en cada país, en los que en lugar de jueces participen médicos expertos en distintas áreas, y que se formen para tener la capacidad de juzgar y de emitir sentencias.

Los médicos de todo el mundo, y más los de México, deberían tener el derecho universal de ser juzgados por sus actos u omisiones con conocimiento de causa. Y para lograr esto, lo que deberían hacer médicos que saben de medicina, y no ministerios públicos, jueces y abogados que pueden dominar extraordinariamente las leyes, pero no entienden los detalles esenciales de la práctica médica, y al hacerlo de esta manera, se podrían resolver con mayor claridad las demandas, las controversias y los juicios médicos.

En México existe la Conamed, que es una institución de alto prestigio encargada de presentar soluciones a las demandas en contra de los médicos por medio de arbitraje, pero no es formalmente un órgano juzgador.

También sería interesante plantear que los que defiendan a los médicos en un proceso legal por sus prácticas o acciones sean médicos en lugar de abogados, que entiendan la práctica médica y sus consecuencias, y que únicamente tuvieran que aprender los protocolos de presentación ante un juez o una jueza, que repito, sería mejor que también fueran médicos.

Finalmente, en los países que todavía tienen un sistema de impartición de la justicia por medio de juzgados calificados, como ocurre en Estados Unidos, cuando se trate de un médico el que vaya a ser juzgado, que los miembros de dicho jurado, todos, o la mayoría de ellos, sean también médicos.