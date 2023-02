La mentira más común es aquella con la que un hombre se engaña a sí mismo. Engañar a los demás es un defecto relativamente vano. Friedrich Nietzsche

Desafortunadamente para la política mexicana, el verbo mentir se ha convertido en el favorito de la oposición actual, yo miento, tú mientes, él miente y todos mentimos, parece ser la consigna que los partidos opositores a morena utilizan para desacreditar todo lo relativo a la cuarta transformación.

Independientemente de filias y fobias partidistas, la ética y la moral deberían de ser valores intrínsecos en la clase política, pero en la actualidad es exactamente lo contrario y la estrategia Goebbeliana de mentir sin piedad ni misericordia es la más utilizada, siguiendo a pie juntilla la frase de Joseph Goebbels (ministro de propaganda de Hitler): “Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente lo creerá”. Pero esa estrategia política no sólo demuestra un absoluto desprecio a la inteligencia humana, sino también una gran incapacidad para argumentar con razonamientos lógicos cualquier premisa.

Y es el caso de las últimas mentiras que algunos medios de comunicación de alto y bajo rango han estado divulgando para desprestigiar al gobierno del presidente López Obrador, como ejemplo menciono la vulgar mentira sobre que Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, fue secretario particular del hoy convicto Genaro García Luna. Quienes difundieron esa mentira, ni siquiera tuvieron la capacidad de hacer una investigación de la época en que el afectado colaboró con el gobierno panista de Fox, en donde fungió como su secretario particular del 2000 hasta su renuncia en el 2004, sumándose al proyecto de AMLO en el 2005.

Pero esa no ha sido la única mentira que ha difundido esta oposición desesperada, han sido decenas de mentiras en las que basan su línea política a falta de un proyecto atractivo para el pueblo, vamos!! ni siquiera tienen una propuesta competitiva para enfrentar la sucesión presidencia del 2024. Y es que ya nadie les cree sus mentiras, pues resulta que el “peligro para México” se está convirtiendo en uno de los mejores presidentes que ha tenido este país y eso sí que es real, pues sólo basta ver las grandes obras de infraestructura que elevarán el desarrollo de la nación, así como los programas sociales que se han convertido en un real apoyo para muchas familias mexicanas.

Como dice la chaviza “no hay que mentir para convivir” porque le atizan más al fuego de una reputación ya de por sí chamuscada, pues la opción de divulgar mentiras y más mentiras, con la falsa esperanza de que se conviertan en realidad, sólo las personas como las que marcharán este domingo se las tragarán. Simplemente hay que ver los debates, que no son debates, si no descalificaciones, insultos y piquetes de ojo, que los “representantes populares” que por cierto, así no nos representan, se propinan todos los días en las cámaras de diputados y senadores.

Esta lamentable forma de hacer política no es la que queremos las y los mexicanos, el país está pasando por una transición muy difícil y lo menos que requiere son pleitos de vecindad, si no de una madurez política y democrática que coadyuve con todas las plataformas que se requieran para tener un mejor país. Pero desafortunadamente me recuerda a la canción de Chava Flores: “a que le tiras cuando sueñas mexicano”, y mucho me temo que nuestra clase política seguirá desprestigiándose a sí misma.

Sonia Gutiérrez León | Twitter: @SoniaGutLeon