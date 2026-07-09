“Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina”. Hipócrates

En el comunicado que escribí para SDPnoticias desde el 1 de abril del 2021, presenté la posibilidad de que los alimentos y tratamientos que reciben los animales de granja, incluyendo aves y ganado, podrían influir en el crecimiento y desarrollo de las mujeres particularmente, aunque también podrían afectar a todos los seres humanos anatómica, fisiológica y psicológicamente, además los que se utilizan en la agricultura y en el proceso de frutas y verduras.

Al respecto, compré hace poco unas fresas importadas de Estados Unidos en México, que a parte de su textura excepcional, su sabor era impresionante, y su gran tamaño contrastaba con las fresas clásicas que siempre conocimos.

Con lo anterior, analizar que los vegetarianos de cualquier tipo y los veganos estrictos o no estrictos tampoco se salvarían de consumir las sustancias químicas descritas y tener dichos efectos.

Pero más que ser crítico, en esta ocasión me interesa ser más propositivo, y sugerir que los encargados de la industria alimentaria a nivel mundial no solo traten ya de evitar todos esos complementos y tratamientos, inclusive antibióticos y hormonales que reciben los animales destinados a consumo humano y que se utilizan en agricultura, que también valoren la posibilidad de agregarles a todos estos productos sustancias o elementos que pudieran revertir el efecto que ya causaron los primeros en la población mundial.

Reconozco que sería una labor titánica la propuesta, pero ya sería necesario al analizar todas las repercusiones humanas que han tenido los tratamientos que se utilizan en animales y productos de origen vegetal, los cuales por obviedad no sería necesario detallar.

Sí hay que reconocer en el presente texto la inmensa cantidad de productos naturales que existen en el mercado denominados “orgánicos”, que aparentemente no contienen los tratamientos que reciben los productos de venta general, pero desafortunadamente, hasta el momento, sus costos son muy elevados, y su sabor no es tan excelente, basta probar los famosos “huevos orgánicos” preparados de cualquier manera.