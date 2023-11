IRREVERENTE

Les platico:

El 2 de diciembre del año pasado, el activista ciudadano Ernesto Pompeyo Cerda Serna envió una carta al gobernador Samuel García donde lo insta a que no busque la confrontación sino la negociación con sus opositores panistas y priyistas en el Congreso del Estado.

Samuel lo ignoró y el resultado de su tozudez es la bronca actual para nombrar a su interino, ahora que se va a buscar la presidencia de México por el MC.

Recordemos: en respuesta a mi artículo sobre el tema, el gobernador me envió el siguiente mensaje: “No puede ser un panista. Tiene que ser naranja y de mi gobierno”.

Lamento decirle que las autoridades opinan lo contrario

Mi BigData registra que antes del próximo 30 de noviembre, el Congreso local tendrá que decidirse entre un panista, un priyista y Ernesto Cerda, quien cuenta con el aval de importantes personajes de la política local.

Además, Ernesto fue uno de los fundadores del MC en Nuevo León.

Samuel no quiere que un panista o un priyista ocupen el interinato pues tiene miedo de que le hagan una auditoría.

Ernesto, un viejo lobo de mar, se registrará este miércoles 29 como aspirante ciudadano a ocupar el interinato de Samuel.

Tengo los nombres del blanquiazul y del tricolor que están en la recta final de este proceso, pero no puedo revelar sus nombres por el precepto de cuidar a mis fuentes de información, pero por ahí mero va la cosa.

Es más, los nombres de los otros dos contendientes ya han sido publicados en algunos medios.

Desaparición de poderes

Si los diputados locales del PRI y el PAN no se ponen de acuerdo con Samuel, cualquier senador, diputado o ciudadano puede pedir al Senado que se decrete la desaparición de poderes en Nuevo León.

De ocurrir esto, en una votación de mayoría calificada de los legisladores que asistan se nombraría a un Encargado del Despacho del gobernador, NO INTERINO, y su principal responsabilidad será convocar de inmediato a nuevas elecciones.

Y aquí viene lo más interesante:

La ley faculta al presidente de México a enviar al Senado una terna para que de entre ellos salga el nuevo gobernador de Nuevo León, mediante votación, tomando en cuenta que Samuel aún no termina su 3er año.

Si Samuel sigue emperrado en no negociar con panistas y priyistas puede perderlo todo, porque la terna que enviaría el presidente al Senado -evidentemente- sería con gente de Morena o afines a dicho partido.

Samuel en estos momento no tiene fuero, lo cual -por las demandas que penden en su contra y de sus familiares- representa un grave riesgo si no negocia con sus opositores y entre las tres fuerzas acuerdan al interino que ocupará la gubernatura por seis meses.

Al marido de Mariana Rodríguez le conviene negociar, porque si no, ya no podrá volver a la gubernatura puen no tiene los tres años que se requieren para que NO haya nuevas elecciones.

Contra lo que muchos creen, el gobernador fosfo fosfo del nuevo nuevo Nuevo León no las trae todas consigo.

Prueba de ello es el revés sufrido -que será anunciado este sábado- respecto a que no prosperó la intención de Samuel de que la UIF Estatal se mantenga dentro de la férula de su gobierno.

Uno de los jueces favoritos de Morena acaba de sumarse a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que la Unidad de Inteligencia Financiera de NL pase a la Fiscalía General de Justicia en el Estado, que -como sabemos- está en manos de los opositores del gobernador.

Ernesto Cerda conoce los graves problemas financieros que afectan a la Tesorería estatal a cargo del empleado de Cemex, Carlos Alberto Garza Ibarra, pero tiene los contactos y las habilidades necesarias para sacar al buey de la barranca.