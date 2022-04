Un momento decisivo para el desafuero de Cabeza de Vaca

Tal vez la pandemia del SARS-COV2, a muchos nos ha hecho enfocarnos en temas como la vacuna, los contagios y desgraciadamente en las muertes de algunos familiares y amigos, pero es importante recordar lo qué sucedió en la agenda nacional y política durante el 2020 y 2021 mientras estábamos en aislamiento, tal es el caso de la orden de aprehensión en contra del Gobernador de Tamaulipas, así como la solicitud de su desafuero.

El 23 de febrero del 2021, un reportaje de Animal Político dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había presentado un total de tres denuncias formales en contra de Francisco García Cabeza de Vaca ante la FGR, dos ante la SEIDO, la primera de ellas el 28 de julio del 2020, la segunda el 27 de noviembre de 2020 y una tercera ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción el 22 de enero del 2021. Por este hecho, Senadores del PAN y el mismo gobernador a través de sus cuentas de Twitter respondieron que era una persecución política, y que tenía una intencionalidad electoral.

El 1 de marzo del 202,1 la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados notificó al gobernador de Tamaulipas que la sección instructora había admitido la solicitud para retirarle el fuero constitucional, nada más y nada menos que por ser acusado de: delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada.

A finales de abril del 2021 el Pleno de la Cámara baja, ratificÓ el dictamen de la Sección instructora, en donde se votó a favor del juicio de procedencia para retirar el fuero al gobernador de Tamaulipas con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones; sin embargo, es importante señalar que de acuerdo al artículo 111 de la Constitución, después de que un gobernador es desaforado por el Congreso de la Unión, el pleno de San Lázaro debe enviar este dictamen favorable al Congreso de Tamaulipas para que proceda.

Situación que no sucedió como se esperaba. A continuación, les narro un poco del por qué.

El 18 de mayo del 2021, el juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México, ubicado en Almoloya de Juárez, libró la orden de Captura contra Cabeza de Vaca. Asunto que tuvo como reacción publicaciones en Twitter por parte de Santiago Nieto, quién era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en ese entonces, donde daba a conocer la orden de congelamiento de cuentas de la red de Francisco Cabeza de Vaca por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como de 12 personas físicas y 25 jurídicas, y que habría cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Ese mismo día el Senador Ricardo Monreal a través de su cuenta dio a conocer que era insólito que tras la orden de aprehensión del gobernador de Tamaulipas, el congreso local había decidido mantenerlo indebidamente en el cargo.

El 21 de mayo del mismo año, durante la sesión del Congreso de Tamaulipas se aprobó solicitar a la Fiscalía General de Justicia del Estado iniciar las carpetas de investigación y/o procesos contra los servidores públicos o quienes hayan participado en la solicitud o probable ejecución de la orden de aprehensión en contra del gobernador y se presentara una denuncia penal ante la FGR por los mismos hechos. A lo que el gobernador de extracción panista reaccionó con presentar la controversia constitucional a finales de julio, misma que fue desechada por extemporánea y que no implicó que pudiera ser detenido debido a una suspensión definitiva que ya se le había concedido por parte de un juez federal con sede en Reynosa, Tamaulipas, lugar de origen del mandatario, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

El 23 de junio del 2021, mediante sesión ordinaria, los legisladores de extracción panista aprobaron la propuesta del diputado de su misma bancada, Félix Fernando García, en la que se adicionaba un párrafo al artículo 84 de la Constitución de Tamaulipas y un párrafo tercero al articulo 44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, que como conclusión declaraban que al no haber homologación entre las dos cámaras no procedía el desafuero.

El 14 de mayo el ministro Juan Luis González Alcántara señaló improcedente la controversia del Congreso de Tamaulipas.

El 8 de julio el Máximo Tribunal del país, por medio de la primera sala resolvió con tres votos a favor, que la controversia no debió ser desechada por notoria improcedencia, como lo estableció el acuerdo del ministro Juan Luis González Alcántara, que favoreció a Cabeza de Vaca.

Por lo que se le ordenÓ al mismo ministro realizar un nuevo acuerdo para dar ingreso a la controversia y fuera turnada al pleno de la Corte.

El 13 de agosto del 2021 la Suprema Corté admitió a trámite la controversia constitucional del gobernador, sin embargo, se negó la suspensión.

El 16 de noviembre del 2021, el juez Faustino Gutiérrez Pérez, consideró que dicho mandamiento derivado del expediente judicial 139/2021 transgredía los derechos de García Cabeza de Vaca. Por lo que procedió el amparo.

¿Cómo va el proceso de desafuero en este año 2022?

El 24 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo sobre el asunto del desafuero del panista, que: “No debe haber impunidad para nadie, pero también que no se deben fabricar delitos y que no debe haber venganzas con propósitos políticos, que tienen que ser los que impartan justicia verdaderos jueces y que no debe haber nada al margen de la ley ni de nadie por encima de la ley”, esto durante la mañanera.

El 29 de marzo, en medio de una trifulca, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sometieron a consideración del pleno de la LXV legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas, un punto de acuerdo en el que no se desistían de las controversias constitucionales 50/2021 y 70/2022. Lo anterior derivado del punto de acuerdo de la solicitud realizada por el ministro Juan Luis González Alcántara sobre la ratificación del no desistimiento.

¿Será que la historia del desafuero del controversial delfín del presidente de Acción Nacional, para el 2024, llegue a su fin?

Probablemente, pues este 1 de abril el ministro González Alcántara CarrancÁ citó a las 11:00 horas, para llevar a cabo la audiencia virtual, con la finalidad de abordar el desistimiento de las dos controversias que aprobó la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y aliados mediante un punto de acuerdo en la LXV Legislatura del Congreso de Tamaulipas en relación al desafuero del Gobernador del Estado.

¿Con truco o sin truco?...

Ivette Salazar en Twitter: @goldenpoisonivy