Cabeza de Vaca, indulto

¿En la 4T no se han dado cuenta de que están creando a un mártir?

“Pero prefiero hablarles de otro hombre a quien he conocido el año último. En su caso hay una circunstancia rara, en el sentido de que pocas veces se produce. Este hombre había sido conducido al cadalso y se le había leído la sentencia que le condenaba a ser fusilado por un crimen político. Veinte minutos después llegó el indulto. Pero entre la lectura de la sentencia de muerte y la noticia de que le había sido conmutada la pena por la inferior, pasaron veinte minutos, o, al menos, un cuarto de hora durante el cual aquel desgraciado vivió en la convicción de que iba a morir al cabo de unos instantes. Yo deseaba saber cuáles habían sido sus impresiones y le pregunté sobre ellas. Lo recordaba todo con extraordinaria claridad y decía que nada de lo sucedido en aquellos minutos se borraría jamás de su memoria. Y pensaba: «¡Si no muriese! ¡Si me perdonaran la vida! ¡Qué eternidad! ¡Y toda mía! Entonces cada minuto sería para mí como una existencia entera, no perdería uno sólo y vigilaría cada instante para no malgastarlo.”

FIÓDOR MIJÁILOVICH DOSTOYEVSKI

Desafuero de Cabeza de Vaca

Erigida en Jurado de Procedencia, la Cámara de Diputados resolvió el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por el delito de defraudación fiscal equiparada. Ello significaba que el Congreso local de tan hermoso estado debía, entonces, aprobar o rechazar la procedencia del desafuero y, en base a ello presentar o no al gobernador ante el MP. La votación fue ayer del Congreso de Tamaulipas fue en contra del desafuero.

De hecho, por conducto de su presidente, Gerardo Peña Flores, se interpuso una controversia ante la SCJN para que esta determine qué instancia —si la federal o la local— tiene la última palabra.

No tengo elementos para hablar de la honestidad o no del ejecutivo tamaulipeco, sin embargo creo que el gobierno federal —a través de la UIF de Hacienda— y la FGR lo han acusado sin duda por una pequeñez, sobre todo si se le compara a las acusaciones de mucha mayor envergadura de las que se hablaba en un principio.

Al haber sido acusado “solo” por el delito de defraudación fiscal equiparada (un monto que asciende a 6.5 millones de pesos), cuando existía la carpeta de investigación de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, da pie a suponer que la Cuarta Transformación solo infló una situación para vulnerar políticamente a un gobernador.

¿En la 4T no se han dado cuenta de que están creando a un mártir? No deja de ser un poco chocante porque el máximo líder de Morena, quien hoy habita en Palacio Nacional, en su momento fue perseguido y acosado por el gobierno de Vicente Fox, cuando Andrés Manuel era Jefe de Gobierno de la capital mexicana. El resultado todos los conocemos...

Ante lo cual, mal cálculo de Cuarta Transformación con respecto a Cabeza de Vaca. Si tenía tan poco contra él, debería de haber pospuesto el proceso de desafuero para después de las elecciones.

No lo hizo. Prefirieron pronunciarse por el desafuero y, con ello, un gobernador de provincia, de oposición, empieza a ser conocido en toda la República. ¡Vaya efecto catapulta!

El Congreso local y el gobernador están en plan de víctimas de cara a las elecciones. Un ejecutivo local del PAN aprendió de las lecciones del desafuero de AMLO en el 2006. Y ahora las está aplicando.

Empatía de la gente que, en política, se mide en votos. Apoyos que, de aquí al 2024, pueden generar el candidato presidencial que la oposición requiere tan urgentemente.