(Recibí una carta. La envió uno de los mejores abogados de México. El tema de su escrito es Yasmín Esquivel Mossa. La reproduzco, alterando algunas de sus palabras para resumirla, sin mencionar el nombre del mencionado litigante porque no me autorizó a publicarlo).

Estimado Federico:

Esta es la lista de aspirantes a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la difunde el INE:

Aguirre Bonilla Olivia Aladro Echeverria Rebeca Stella Batres Guadarrama Lenia Bonilla Garcia Jazmín Castañeda Pérez Marisol Cruz Alcalá Selene Escudero Mendoza Silvia Esquivel Mossa Yasmín Estrada Tena Fabiana Fuentes Jiménez Estela

11. Garcia Mendoza Irma Guadalupe

12. Garcia Villegas Sánchez Cordero Paula Maria

13. Gonzalez Centeno Alma Delia

14. Gonzalez Tirado Rosa Elena

15. Güicho Gonzalez Mónica Arcelia

16. Herrerías Guerra Sara Irene

17. Ibarra Olguín Ana María

18. Madrigal Valdez Lutgarda

19. Martinez Valero Dora Alicia

20. Morales Ibáñez Marisela

21. Mosri Gutiérrez Magda Zulema

22. Ortiz Ahlf Loretta

23. Ortiz Monroy Cynthia

24. Pérez Romo Lorena Josefina

25. Reyes Terán Arely

26. Ríos Gonzalez Maria Estela

27. Rojas Olvera Margarita Darlene

28. Rosillo Garfias Ma. Consuelo

29. Santos Mendoza Gloria Rosa

30. Tapia Gutiérrez Ingrid de los Ángeles

31. Téllez Torres Orozco Natalia

32. Ucaranza Sánchez Verónica Elizabeth

33. Zarza Delgado Luz Maria

34. Aguilar Ortiz Hugo

35. Allier Campuzano Jaime

36. Anaya Gallardo Federico

37. Carlin de la Fuente Ulises

38. Corzo Sosa Edgar

39. Davila Rodríguez Abraham Amiud

40. De paz González Isaac

41. Espinosa Betanzo Irving

42. Espinoza Hernández Raymundo

43. Figueroa Mejía Giovanni Azael

44. Flores Castro Mauricio

45. Garcia Gonzalez Jaime Salvador

46. Garcia Guerra Ángel Mario

47. Garduño Pasten Ricardo

48. Guerrero Garcia Aristides Rodrigo

49. Gutiérrez Priego Cesar Mario

50. Hernandez Palacios Mirón Luis Rafael

51. Illanes Olivares Roberto Salvador

52. Jiménez Gutiérrez Javier

53. Lopez Andrade Guillermo Pablo

54. Luna Jaime Francisco

55. Molina Martínez Sergio Javier

56. Molinar Rohana Luis Edwin

57. Odriozola Mariscal Carlos Enrique

58. Olmedo Piña Cesar Enrique

59. Regis Lopez Gabriel

60. Santillán Pérez Eduardo

61. Sodi Cuellar Ricardo Alfredo

62. Sorela Castillo Antonio

63. Torres Maldonado Eduardo José

64. Tortolero Serrano Mauricio Ricardo III

De esa lista hay al menos cuatro personas que conocen el funcionamiento de la SCJN, las tres ministras en funciones —Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres— y tres abogadas y un abogado que han tenido cargos de menor nivel, pero relevantes, en la cúpula del poder judicial: Fabiana Estrada, Yazmín Bonilla, Ana María Ibarra y Guillermo López; la primera, Estrada, trabajó casi quince años con dos presidentes del poder judicial, particularmente con el más destacado jurista que ha encabezado la corte, Genaro Góngora Pimentel.

La reforma de AMLO implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum dio la oportunidad a la totalidad de integrantes de la actual corte suprema de continuar en sus cargos si participaban en el proceso electoral ya en marcha y ganaban. Hasta la impresentable Norma Piña pudo haber sido candidata.

Tú, Federicio, has elogiado a dos ministros y a una ministra —Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Ríos Farjat—. Coincido contigo, son juristas de primer orden. Si fueran candidatos y candidata tendrían mi voto y haría campaña para que continuaran en la SCJN. Pero Dayán y Alcántara no son candidatos y Ríos no es candidata. Eran los perfiles ideales, pero decidieron no participar. No quisieron, nadie les impidió postularse, punto.

Digo que eran los perfiles ideales porque ya tienen experiencia en los temas de debates constitucionales y todos los asuntos que se analizan en la corte suprema. Lo mismo diría del resto de la corte, Pardo Rebolledo, Ortiz Mena, Laynez, Piña, etcétera. Pero estas personas no aceptaron participar en la elección. Se equivocaron, de plano, en mi opinión.

Por elemental lógica los mejores perfiles para la corte suprema son aquellos que corresponden a juristas que han tenido experiencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente quienes han tenido el cargo de ministros y ministras.

De las tres ministras candidatas con frecuencia descalificas, Federico, a Yasmin Esquivel y Lenia Batres. De la segunda nada puedo añadir al único dato positivo que conozco de su biografía: que gracias a AMLO pudo llegar a la corte suprema, creo que sin muchos méritos ni académicos ni como juzgadora o litigante. Algo habrá aprendido en la SCJN, supongo. De la otra, Yasmín, además de su aprendizaje en la cúpula del poder judicial, agrego que conozco su amplia trayectoria como juzgadora y me consta que su trabajo ha sido realmente bueno.

El único problema de Yasmín es la polémica de su tesis. Me parece que se ha sobredimensionado una falta de sus tiempos universitarios. Conozco abogados de solo dieces en la licenciatura, la maestría y el doctorado —inclusive de puros dieces desde el kínder— que en la práctica profesional son bastante inútiles. Y conozco abogados con calificaciones en la escuela no tan altas y aun bajas que están entre los más brillantes de México.

Eres injusto, Federico, al cuestionar la capacidad de Yasmín Esquivel como juzgadora. Fue una magistrada competente y en la SCJN lo ha hecho bastante bien, digan lo que digan sus críticos, o al menos lo ha hecho tan bien o tan mal como Dayán, Alcántara Carrancá, Ríos, Laynes Potisek, Ortiz Mena, Pardo Rebolledo, Piña…

En resumidas cuentas, Federico, no son objetivas tus críticas a Yasmín Esquivel, quien tiene mi voto y a la que apoyo para que sea la próxima presidenta de la SCJN.