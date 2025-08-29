De abril a julio de 2025 se aprovechó el tracking diario ClaudiaMetrics para hacer un popularómetro entre los y las morenistas del gabinete de Claudia Sheinbaum y otras personas militantes de Morena.

En la primera etapa, abril, se carearon ocho funcionarios del gabinete, con la pregunta: “Del gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿qué funcionario considera usted ha desempeñado mejor papel?”. Resultados :

Marcelo Ebrard (Economía) 23.5

Omar García Harfuch (Seguridad) 21.9%

Citlalli Hernández (Mujeres y Género) 13.5%

Juan Ramón de la Fuente (Relaciones Exteriores) 10.2%

Mario Delgado (Educación) 8.6%

Luz Elena González (Energía) 5.8%

Ricardo Trevilla (Defensa) 2.7%

Zoé Robledo (IMSS) 2.3%

Para mayo se carearon los mejores tres con otros cinco colaboradores de Claudia, con la misma pregunta:

Ariadna Montiel Reyes (Bienestar) 24.3%

Marcelo Ebrard (Economía) 23.5%

Omar García Harfuch (Seguridad) 19.0%

Citlalli Hernández (Mujeres y Género) 8.2%

Octavio Romero Oropeza (Infonavit) 5.1%

Rosa Icela Rodríguez (Gobernación) 2.7%

Martí Batres (ISSSTE) 2.4%

Tatiana Clouthier (Migrantes) 2.4%

En junio se carearon siete conocidos miembros de Morena, con la pregunta: “De entre estas personas del movimiento de la cuarta transformación, ¿quién le parece más capaz?”. Resultados :

Genaro Fernández Noroña, presidente del Senado 20.0%

Adán Augusto López, líder de senadores de Morena 19.3%

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX 12.6%

Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Morena 10.0%

Luisa María Alcalde, presidenta de Morena 7.5%

Ruben Rocha, Gobernador de Sinaloa 6.1%

Ricardo Monreal, líder de la Cámara de Diputados y diputadas 3.7%

Después del verano caliente que han tenido Noroña, Adán Augusto y Andrés Manuel hijo valdrá la pena volver a medir su popularidad, desde luego comparándola con las personas del gabinete presidencial mejor evaluadas hasta el momento, a saber: Montiel, Ebrard y Harfuch. Lo haremos después del primer informe de la presidenta Sheinbaum.

Sobre todo será interesante evaluar a Gerardo Fernández Noroña, quien durante tres días ha sido linchado con saña por la comentocracia mexicana. Veremos si tienen éxito sus apasionados odiadores Ciro Gómez Leyva, Raymundo Riva Palacio, Joaquín López Dóriga, Carlos Marín, Jorge Fernández Menéndez, Francisco Garfias y muchos más periodistas, incluido en forma muy destacada todo el diario Reforma que insiste en destruir al senador con una campaña acerca de sus ingresos. El odio les ha llevado a convertir en héroe a un porro como Alito Moreno.

Si tantos insultos en la prensa no destruyen a Noroña, lo van a fortalecer. Es algo que sabe AMLO, durante años agredido brutalmente en la prensa. La presidenta Claudia Sheinbaum también demostró que se puede llegar a lo más alto del poder político, a pesar de una enorme cantidad de calumnias que, durante años, recibió de toda clase de personajes de los medios de comunicación.

Ya se verá si la popularidad de Noroña subió o bajó.