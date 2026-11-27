Ricardo Monreal presentó ayer una serie de iniciativas de reforma a diversas leyes federales con el propósito, según ha trascendido, de regular en mayor o menor medida a las compañías aseguradoras en México. Si bien no se conoce aún la dimensión específica de la propuesta, se estima que podría estar dirigida a limitar el aumento anual de las primas de los seguros de gastos médicos mayores.

Como se sabe, la degradación de los servicios públicos de salud, derivado de la ausencia de inversión por parte de los gobiernos obradoristas, ha obligado a que más personas recurran a servicios privados, lo que le ha dado carta blanca a las compañías para que aumenten exageradamente sus primas anuales, con porcentajes que en algunos casos alcanzan el 20 por ciento.

Esta clase de reformas evoca el debate que tuvo lugar hace unos años en Estados Unidos en el marco de la célebre ley conocida como Obamacare, que buscaba, entre otras cosas, limitar que las aseguradoras pudiesen aplicar medidas tales como el aumento indiscriminado de las costos, la eliminación de las pólizas familiares o la limitación por motivos de preexistencias. Provocó, desde luego, una gran convulsión política pues no solamente implicaba un daño económico a las compañías, sino que ponía sobre la mesa un debate ideológico histórico: la participación del Estado en la economía.

A día de hoy, a pesar del ascenso de Trump, de las mayorías republicanas en el Congreso y de las acciones judiciales para desmantelar Obamacare, hoy continúa vigente en buena parte de sus disposiciones, lo que trasluce la popularidad de las medidas y cómo ha beneficiado a millones de estadounidenses.

En México no debe ser diferente. A reserva de conocer el alcance de la reforma, se espera un intenso cabildeo por parte de las empresas para dejarla sin efecto.

Sin embargo se trata, a mi juicio, de una medida justificada de urgencia ante el abuso de las compañías aseguradoras. De concretarse, mientras se estima que cuente con el apoyo de los partidos de oposición, representaría un avance legítimo que daría un respiro a una clase media mexicana que sufre cada día los embates de la inseguridad y del mal gobierno.