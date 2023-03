En repetidas ocasiones he señalado el humanismo del gobierno actual en Sinaloa . Personalmente me gusta también, ese estilo que vuelve simples los temas complicados.

El comentario viene porque la semanera de este lunes dará de qué hablar por varios temas. Pero el que me atrapó fue uno que tiene que ver con armonizar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado, con la ley general.

Ya que se habla de iniciativas para reformar una ley, de un sistema, etc. Es muy fácil perderle el hilo. El entramado legal de la federación o de un estado, es tan robusto que gobierno mismo en ocasiones tiene dificultad para cumplir cabalmente con todos y cada uno de los ordenamientos legales dispuestos por todo ese andamiaje de leyes, códigos y normas.

Aquí entra lo que decía de cómo este gobierno del Dr. Rocha Moya se aleja de toda una parafernalia innecesaria y ataca el punto medular. Las personas en el centro de la política pública.

Simple, ¿Qué busca la reforma? Que la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes vaya en el mismo sentido tanto la local como la general.

¿Qué implicaciones traerá? En resumen, va facilitar el proceso de adopción. Actualmente es un periplo adoptar. 1 de cada 10 personas que se acercan al DIF para preguntar sobre el proceso, regresan para continuar con él. En los últimos 10 años, solamente 73 niñas, niños y adolescentes tuvieron la oportunidad de recibir o acceder a una familia.

Cada niña, niño y adolescente en “Casa Cuna” del Sistema DIF tiene una situación diferente. Todos merecen una oportunidad. Hay un poco de injusticia en que sean adolescentes quienes reciban menos oportunidades de adopción. Son una población en una edad en la que más necesitan un núcleo familiar. Un día saldrán de ahí y no habrán conocido a nadie que los pueda guiar para continuar su camino de vida. Muchos de ellos se hallan a sí mismos en la antesala de jamás conseguir una integración familiar… todo eso puede cambiar con esta reforma. Se privilegia el derecho de pertenecer a un hogar. Trámites más ágiles y simples, con las niñas, niños y adolescentes en el centro de la política, sin duda le cambiará la vida a más de uno.

Así mismo, busca prohibir expresamente el castigo corporal y humillante, así como prevenir, atender y sancionar tal circunstancia. Se habló también del derecho a la educación en espacios óptimos. Este apartado deberá servir como palanca para abatir las escuelas de cartón, así como el rezago educativo y fortalecer las aulas dignas y refrigeradas. En el mismo apartado educativo, se busca, a través de la implementación de estrategias erradicar el acoso y la violencia, así como el impulso a los estilos de vida sustentables.

Me parece sobresaliente el hecho de que, la reforma planteada provenga de los acuerdos tomados en la tercera sesión ordinaria del Sistema Estatal de Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescente período 2021-2027. Hay que decirlo, muchas de esas reuniones a lo largo de la historia han servido solamente para la foto en redes sociales. Personalmente, me da gusto que surgiera un acuerdo para robustecer los derechos de la población objetivo de la ley. Sinaloa se pone a la vanguardia, con un motivo por demás sensible que ya aprobaron otros congresos como el de Baja California.

Conozco a algunas personas que han tenido la visión de un proyecto de vida que incluye constituir una familia en este contexto. Pero quise investigar un poco más sobre el tema. La información que encontré fue por demás reveladora para mí. Reconozco que se tocaron fibras sensibles mientras leía y leía más sobre el tema. Por algo les dije, me atrapó desde su anuncio en la semanera.

Sirva este espacio para reconocer a todas las personas que han elegido con amor, formar ese vínculo familiar por adopción. Su labor con la sociedad es más que loable. Tener la capacidad de amar irrestrictamente simplemente no tiene palabras para describirse. Creo que la adopción es el proceso de amor más intencional de la Tierra.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx