En el estado de los once ríos la famosa cena dio de qué hablar. Circularon versiones y hasta fotografías con documentos extraños. De Palacio Nacional, nos cuentan cómo estuvo la cena. Empresarios confirman lo sucedido.

Todos sabían a qué iban. La prudencia y el respeto a la tesitura del evento y lo selecto de la invitación les hizo cuidar las formas.

Es la primera vez que Agustín Coppel Luken se sienta a la mesa con el Presidente López Obrador. Se conocen bien, han platicado, pero por primera vez coincidieron en la mesa. Ahí estuvo también el hijo del empresario más rico de México, Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso, Telmex y América Móvil. En esa mesa también estuvo Francisco Cervantes Presidente del Consejo Coordinador de Empresarios (CCE), el Presidente de Grupo Pinsa Leovigildo Carranza y el Gobernador Rubén Rocha Moya.

En otra mesa de las principales, compartieron el atole y tamales, Jesús Vizcarra Calderón y Daniel Chávez Moran. Los tocayos; Carlos Bremer y Carlos Berdegué.

Asistieron también David Coppel Calvo y los hermanos Gaxiola Coppel.

Sorprendidos los sinaloenses de cómo López Obrador les conoce de nombre, apellido y lugar de origen. Hasta anécdotas de Don Juan Manuel Ley López (+) compartió. Saludó a todos, envió saludos a Don Guillermo Elizondo que se disculpó por no asistir aun estando en CDMX. Así mismo fueron presentados uno a uno, por el Dr. Rocha Moya.

Contrario a los mal intencionados dichos, los empresarios sí fueron escuchados. Hicieron uso de la palabra. Sergio Lizárraga de la Banda MS sorprendió con su presencia. Fernando Camacho de la Arrolladora Banda El Limón, también.

AMLO anduvo de buen humor en la cena con empresarios de Sinaloa

Los invitados del presidente y los del gobernador convivieron sin tensiones. El buen humor de AMLO fue el catalizador. La pasaron bien. Los hombres de negocios vieron con buenos ojos el nutrido grupo multidisciplinario que componía la delegación sinaloense.

Las mesas en el Salón Tesorería, fueron mucho más que la base de la cena. Los asistentes aprovecharon para intercambiar experiencias y también para hacer nuevos socios, el marketing. Ahí se pactaron reuniones, nuevos acuerdos y por qué no, nuevas campañas de publicidad. Las veremos más pronto de lo que se imaginan.

Ya terminada la cena y sin protocolos. Se formó la rueda. “La chorcha”, comenzó. López Obrador rodeado de varios empresarios sinaloenses dialogando. Todos de pie, en una plática distendida, relajada, los escuchó con atención por casi una hora.

El poder seduce y amalgama. Eso es verdad. Pero para Sinaloa el presidente ofrece amistad, cercanía y diálogo porque eso recibe. Todos los presentes lo pudieron palpar. López Obrador sabe que en Sinaloa se le quiere y él le corresponde.

El gobernador Rocha Moya llevó a los invitados adecuados. A pesar de que varios del centro del estado faltaron. El mandatario sinaloense opera bien. El buen ánimo de AMLO durante la cena lo dijo todo. Al final, la verdad es una.

Relevo en Morena

Este domingo 31 de julio los morenistas tendrán actividad en todo el estado de Sinaloa. Llevan días en preparativos. Más de 900 candidatos a consejeros se han inscrito. La militancia de Movimiento Regeneración Nacional tendrá oportunidad de elegir al nuevo o nueva dirigente estatal, así como a los consejeros de los 7 distritos electorales.

Adelanto que el relevo en la dirigencia sinaloense estará en manos de una mujer. Así que muy atentos. Habrá sorpresa y algunos sorprendidos. El perfil es alejado de la función pública, con excelente relación con el jefe político actual en el estado. Tiene conocimiento de los grupos morenistas del estado y cumple con el mantra de no robar, no mentir y no traicionar. Relevo generacional y nueva clase política. Ya hablaremos de ello.

