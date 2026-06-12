No ocurrió el apocalipsis y el colapso de la paz y el orden que esperaban los eternos agoreros del desastre en México. Hubo protestas de colectivos que llevan años luchando y alguna presencia de los porros encapuchados y violentos de siempre.

Pero más allá de algunas personas lastimadas y una agresión aberrante a un caballo de un policía montado, no ocurrió ese “colapso” de la Ciudad de México con el que la oposición derechista soñaba.

Las calles de México fueron una fiesta y el turismo internacional constató que nuestro país está listo para recibirlos y que, después de décadas de estancamiento y decadencia, somos una nación lista para dar el salto de calidad.

El ambiente en las calles fue tal, que muchas personas se preguntan en redes sociales porque no se celebra todo el Mundial en México.

En la cancha, se consiguió el resultado positivo, destacando las actuaciones de Quiñones, quién anotó el primer gol del Mundial y de Raúl Jímenez, quién anotó el tanto que lo consolida cómo uno de los jugadores históricos del seleccionado mexicano. A esto, se le suma la nueva camada de jugadores jóvenes cómo Gilberto Mora, que deja ver, a futuro, una mejor perspectiva, después de la pesadilla de Mundial que fue para el equipo mexicano Qatar 2022.

Como bien lo señalara la presidenta en la conferencia mañanera del día de hoy, les va mal a los que apuestan en contra de México. Además, fue una gran jugada política el no asistir al Estadio Azteca a la inauguración, en donde si estuvieron políticos fachos ricachones como Alito Moreno, la fracasada excandidata presidencial Gálvez, la “alcaldesa de poca monta”, Rojo de la Vega, entre otros. En fin. Disfrutemos los juegos que nos quedan.