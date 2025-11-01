México vive una paradoja. Nunca habíamos tenido tanto talento, tanta tecnología, tanta información, y al mismo tiempo, tanta desconfianza. Nunca habíamos contado con una generación tan preparada y creativa, y a la vez, tan escéptica del sistema. En esta época de contradicciones —donde el cambio es constante, pero la esperanza parece escasa— surge una pregunta esencial: ¿quiénes serán los líderes que construyan el futuro de México?

Esa es la pregunta que me llevó a escribir mi libro “Silos, celos y círculos íntimos: México necesita líderes como tú”. Es un libro sobre liderazgo, pero también sobre cultura política, sobre valores humanos y sobre el tipo de país que queremos ser. Lo escribí con una convicción profunda: México no cambiará con más poder, sino con mejor liderazgo.

Los tres muros que frenan a México

El título del libro resume una realidad que todos intuimos, pero que rara vez analizamos a fondo. Los silos, los celos y los círculos íntimos son las tres estructuras invisibles que bloquean nuestro progreso colectivo.

Los silos son esas divisiones mentales e institucionales que separan al gobierno de las empresas, a la academia de la sociedad civil, a las generaciones entre sí. Son muros de aislamiento que impiden el diálogo y la cooperación.

Los celos son la desconfianza que nos paraliza. En lugar de admirar el talento ajeno, le tememos. En vez de colaborar, competimos por el crédito. Y así, desperdiciamos energía en rivalidades estériles.

Los círculos íntimos son los espacios cerrados de poder donde siempre están los mismos. Clubes invisibles que deciden, excluyen y perpetúan jerarquías.

Estos tres fenómenos —silos, celos y círculos íntimos— no solo existen en la política. Están en las empresas, en las universidades, en los medios, en las comunidades. Son el ADN de un sistema que premia la lealtad sobre la competencia, la cercanía sobre el mérito.

Romperlos no es fácil. Implica cambiar mentalidades, abrir espacios, asumir riesgos. Pero es indispensable hacerlo si queremos construir un país más justo, innovador y competitivo.

El liderazgo como servicio

En el libro propongo algo muy simple, pero radical: liderar no es mandar; es servir. El poder no transforma nada por sí mismo. Lo que transforma es el propósito.

He trabajado durante décadas en el servicio público y en el sector privado, dentro y fuera de México. He visto cómo el poder puede elevar o destruir, unir o dividir. Y he llegado a la conclusión de que el poder revela el carácter. No lo forma, lo desnuda.

Un líder ético usa el poder para abrir puertas. Un líder sin ética lo usa para cerrarlas. Por eso, el verdadero liderazgo no consiste en dominar, sino en inspirar; no en controlar, sino en generar confianza.

Esa confianza —que parece escasa en nuestros tiempos— es la moneda más valiosa del futuro. Confianza en las instituciones, en los equipos, en la palabra empeñada. México no necesita más líderes carismáticos, sino más líderes confiables.

El liderazgo ético: una tarea urgente

La ética es el hilo conductor del libro. No una ética abstracta, sino una ética práctica, cotidiana: la que se demuestra en la forma de escuchar, de decidir, de rendir cuentas.

Un líder sin ética puede ganar elecciones, pero no puede construir futuro. Puede administrar un gobierno o una empresa, pero no puede inspirar una transformación.

Por eso, propongo rescatar una palabra que parece anticuada: decencia. Ser decente hoy es un acto revolucionario. Es resistirse al cinismo, a la impunidad, a la trampa fácil. Es decidir hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando.

En un entorno donde la corrupción se normaliza y el mérito se desprecia, la decencia se convierte en una forma de poder. No el poder de la fuerza, sino el poder de la coherencia.

El poder del ejemplo

El liderazgo no se enseña con discursos; se enseña con ejemplos. Los líderes más recordados —en política, en educación, en ciencia o en negocios— son los que predicaron con el ejemplo. Hombres y mujeres que entendieron que la autoridad moral es más poderosa que cualquier cargo.

En México hemos tenido casos notables: servidores públicos, empresarios, científicos y activistas que entendieron que su rol no era acumular privilegios, sino servir al bien común. Pero también hemos tenido el otro lado: líderes atrapados por el ego, por la vanidad o por la impunidad. El país que queremos depende de qué tipo de liderazgo predomine.

Por eso, escribí este libro como un llamado a las nuevas generaciones: los jóvenes pueden liderar distinto.

Una nueva generación de líderes

Los jóvenes de hoy no heredan solo los problemas del país; heredan las herramientas para resolverlos. La inteligencia artificial, la ciencia de datos, la educación digital y la economía verde están redefiniendo las fronteras del liderazgo. Pero ninguna tecnología sustituye lo humano.

Como señalan los expertos, las habilidades blandas —comunicación, empatía, colaboración, pensamiento crítico— son el nuevo capital del siglo XXI.

Las empresas más exitosas ya no se miden solo por su innovación tecnológica, sino por su capacidad de crear culturas humanas, equipos diversos y líderes empáticos. En 2030, las empresas más competitivas no serán las que tengan más robots, sino las que tengan personas capaces de hablar, aprender y liderar mejor que nadie.

La educación del futuro —y esto lo digo con convicción— debe centrarse en enseñar a usar la tecnología con propósito. Formar líderes híbridos: con soft y hard skills. Con razón y empatía. Con mente analítica y corazón ético.

Un playbook para empezar hoy

Muchos jóvenes me preguntan: ¿Por dónde empiezo? Mi respuesta es: Empieza por ti. El liderazgo se construye desde lo cotidiano. Desde cómo escuchas, cómo colaboras, cómo reconoces al otro. Las grandes transformaciones comienzan con pequeños gestos.

Aquí propongo una lista de jugadas de acción inmediata:

Rediseña tus reuniones . Empieza escuchando. Deja que todos hablen antes de decidir. Da retroalimentación constructiva . No solo señales errores: celebra aciertos. Aprende fuera de tu zona de confort . Si estudias ingeniería, lee filosofía. Si haces política, aprende ciencia de datos. Cuida tu lenguaje . Las palabras construyen realidades. Hablar con respeto cambia culturas. Haz del propósito un hábito . Pregúntate por qué haces lo que haces. Si no lo sabes, búscalo hasta encontrarlo.

Liderar no es un título, es una práctica. Y cada conversación, cada decisión, cada silencio puede ser una lección de liderazgo.

Romper los círculos: abrir México al mérito

En México todavía se confunde el liderazgo con la pertenencia a un círculo. Pero el liderazgo verdadero no depende de los apellidos ni de los contactos: depende del mérito, de la preparación y de la integridad.

Romper los círculos íntimos del poder —en política, empresas, medios o academia— es abrir el país al talento. Es permitir que las ideas nuevas encuentren espacio. Es democratizar la oportunidad.

Un país que abre puertas florece. Un país que las cierra se marchita. Por eso, el liderazgo que propongo en “Silos, celos y círculos íntimos” no es exclusivo: es colaborativo, intergeneracional e incluyente.

El futuro del liderazgo

Los próximos diez años serán decisivos. El avance tecnológico, la automatización, la transición energética y los cambios demográficos transformarán el mapa del poder global. Pero la verdadera revolución no será tecnológica, sino humana.

El liderazgo del futuro será ético o no será. Será empático o será irrelevante. Será colaborativo o será ineficaz. Las organizaciones del futuro valorarán más la capacidad de construir confianza que la de acumular poder.

Y las universidades —si quieren formar a los líderes de ese futuro— deberán enseñar algo más que conocimiento técnico: deberán enseñar carácter, juicio y humildad. El liderazgo del futuro será educativo. No impondrá, enseñará. No mandará, inspirará. No dividirá, unirá.

Un pacto intergeneracional

México necesita un nuevo pacto entre generaciones. Mi generación tiene la obligación de compartir su experiencia y de abrir espacios. La de ustedes, de los jóvenes, tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de innovar, de cuestionar, de hacer mejor las cosas.

El país no cambiará de arriba hacia abajo ni de abajo hacia arriba. Cambiará de adentro hacia afuera, cuando aprendamos a confiar, a colaborar, a sumar.

Romper los silos y los celos no es un ejercicio teórico: es una estrategia de supervivencia. Porque ningún país puede prosperar si su talento se desperdicia en desconfianza o en división.

Una nueva cultura del liderazgo

El mensaje central de “Silos, celos y círculos íntimos” es que el liderazgo se aprende, se entrena y se comparte. No hay que esperar a ser jefe para liderar. Se lidera cuando das el ejemplo, cuando tomas responsabilidad, cuando inspiras confianza.

Por eso, el liderazgo del siglo XXI no pertenece a los poderosos, sino a los comprometidos. A quienes deciden actuar con propósito. Las empresas, las escuelas, los gobiernos y las comunidades necesitan líderes que unan, no que dividan. Que colaboren, no que compitan. Que sepan que el poder solo tiene sentido cuando mejora la vida de los demás.

Una invitación

Escribí este libro como un acto de esperanza. Porque creo, sinceramente, que México puede ser un país de instituciones fuertes, de empresas éticas, de ciudadanos libres y participativos.

Porque estoy convencido de que los jóvenes mexicanos —ustedes— son la generación que puede romper el ciclo del egoísmo y construir una cultura de colaboración.

Mi invitación es simple: no esperes a que alguien más cambie las cosas. Cámbialas tú. Desde donde estés. Prepárate. Aprende. Enseña. Inspira.

Liderar no es un privilegio, es una responsabilidad. Y el futuro del país depende de que más personas asuman esa responsabilidad con pasión, con inteligencia y con integridad. El liderazgo no se hereda ni se impone. Se elige todos los días. Y México necesita más personas que elijan liderar con propósito.

El país está esperando nuevas voces, nuevas ideas, nuevas formas de servir. Y tú puedes ser una de ellas. México necesita líderes como tú.

Silos, celos y círculos íntimos. Libro de Javier Treviño

