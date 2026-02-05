Pese a que en medios corporativos de todo el mundo han tratado de evitar en la medida de lo posible hablar de la información obtenida en los archivos Epstein publicados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, las consecuencias siguen sacudiendo a las clases políticas, económicas e “intelectuales” del mundo.

De personajes cómo el perverso cineasta Allan Stewart Konigsberg, alias “Woody Allen”, quién abandonó a su esposa por casarse con su hijastra de 19 años no se puede esperar mucho. Pero de una supuesta vaca sagrada de la “izquierda” estadounidense cómo Noam Chomsky, se esperaba más sentido común y menos tribalismo con un pederasta convicto cómo Epstein, con quién seguía en contacto en 2018 e incluso lo asesoraba en cuestiones de imagen, además de aceptarle regalos cómo viajes en su avión privado, el “Lolita Express” y habitaciones en hoteles de lujo, cómo puede corroborarse en el siguiente post:

Jeffrey Epstein pays for Noam Chomsky to stay at a $1400 per night suite in a Manhattan hotel. pic.twitter.com/VuMKRCCRE3 — Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) February 2, 2026

En el lado corporativo, la amistad y relaciones de Chomsky con personajes cómo Bill Gates , a quién asesoró para tratarse de una enfermedad venérea (!!!), Jeff Bezos de Amazon, Elon Musk y el propio Ricardo Salinas Pliego, está corroborada en los correos, fotos y artículos periodísticos que, modestia aparte, fui el primero en difundir en redes sociales. Las imágenes de Salinas Pliego en la misma cena organizada por Epstein en San Francisco pueden verificarse en este link: https://www.edge.org/event/the-edge-billionaires-dinner-2011

En el lado político, tanto un exembajador estadounidense en México tiene acusaciones de abuso contra una menor, hasta las evidencias de las relaciones de Epstein con Trump y el expresidente Bill Clinton son más que claras. Este último fue acompañado por Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell a un viaje a Marruecos, imágenes que pueden buscarse bajo el nombre “Clinton Morocco” en la propia página del DoJ de Estados Unidos: https://www.justice.gov/epstein

Ante tanta podredumbre debemos hacernos la siguiente pregunta ¿caerá alguien por su relación y complicidad con los crímenes de Epstein?