El sí vale , no vale es una frase muy del futbol de Monterrey. Cuando los aficionados de un equipo denostan un torneo porque no lo han ganado y vale hasta que ellos lo ganen. Al parecer ese fenómeno se ha traspasado a muchos de los columnistas que ahora descalifican el método que eligió Morena para determinar quien sería el o la representante de su partido en las próximas votaciones.

En muchas de las columnas leo que como ganó “la favorita del presidente” el proceso no era valido. En otros lados leí que ya estaba acordado que esto solo era algo para simular el “dedazo”. Una actuación muy cara dicen otros al momento de pensar en lo que costo el proceso y lo que gastaron los que estaban buscando ser el candidato de Morena.

También esta una de las corcholatas que se molesto con el resultado, pues no fue favorable, y no quiso formar parte de la celebración que se le hizo a la ganadora.

¿Por qué para muchos no vale? Porque no les gustó el método, porque ganó la que tiene meses arriba en las encuestas de preferencia, porque es la favorita del presidente o porque simplemente es Morena y Claudia Sheinbaum es una competencia real para el FAM, aunque hubiera sido algo parecido si hubieran escogido a cualquiera de las otras corocholatas.

¿Por qué no les gusta el resultado? Porque no fue lo que ellos querían, aunque sabían que en la preferencia de la gente siempre ha estado Claudia. Lo mismo hubieran dicho si el ganador hubiera sido cualquiera de los participantes, cualquiera menos Ebrard.

No vale para muchos porque el resultado, aunque era obvio, representa (según ellos o ellas) la continuación del trabajo de AMLO en la persona de Claudia Sheinbaum.

Del lado de la oposición, sí vale porque el proceso era una votación y no una encuesta. Porque todos los posibles votantes estaban plenamente identificados y porque todos los que se retiraron lo hicieron por apoyar a la causa y no porque supieran que no iban a ganar o porque hubo un dedazo disfrazado.

Lo que yo vi del proceso del FAM es que en ningún momento le pidieron la opinión a la gente, se quedó quienes los líderes de los partidos vieron como mas popular y ¿sabe como lo determinaron? En base a encuestas, exactamente como lo hizo Morena. Morena dijo que iba a seleccionar al candidato en base a una consulta y lo hizo con las bases que todos los candidatos aceptaron. En el caso del FAM los candidatos se fueron bajando del barco hasta que quedo solo una persona.

¿Sabe que es lo que más me gustó del método de Morena? Que no fue tan invasivo como el del FAM. Si recuerda que al momento del registro del FAM pedía los datos de la credencial para votar. Pues ahora el FAM tiene una base de datos de los posibles votantes de su coalición gratis y entregada por ellos mismos. Ellos pueden calcular lo que tienen que hacer en base al número de personas que se registraron y lo pueden hacer casi casi hasta por casa. En el caso de Morena , no se recolectaron datos personales de los encuestados , entonces la privacidad es mayor.

El proceso del FAM se aprovechó para crear una base de datos con información personal de los posibles votantes que al final no votaron, creo que eso sí que no se vale.

Lo de Morena fue un proceso consensuado, lo del FAM fue una puesta en escena donde los participantes fueron “rindiéndose” para que quedará la que sabían que le podía hacer un poco de pelea a la candidata de Morena.

Quiero ver los debates, estarán bastante interesantes.