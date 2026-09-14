Enseguida, la lista, actualizada a principios de 2026, de las percepciones netas de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se han retirado o jubilado —y lo que reciben sus viudas; por cierto, todavía no hay viudos beneficiados por el fallecimiento de sus esposas que integraron la SCJN—.

El Estado mexicano gasta en estas 43 personas un total neto anual de más de 80 millones de pesos, cantidad que no incluye aguinaldo, pago por riesgo ni otras prestaciones.

No voy a juzgar, en la mayoría de los casos, si merecen la pensión o no. Solo hay un exministro que me parece muy poco ético: el jurista favorito de la comentocracia de derecha, Diego Valadés Ríos.

Por legal que sea su pensión —216 mil 500 pesos con 34 centavos cada mes—, es un hecho que Valadés no la merece: solo trabajó unos pocos meses, del 31 de mayo al 31 de diciembre de 1994. ¿Tanto dinero por menos de un año en el cargo?

Si no lo es —no estoy en condiciones de afirmarlo—, de plano parece un pago por su actuación en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Me consta que él, como procurador general en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, llegó al hospital de Tijuana en el que falleció el añorado sonorense y dijo, sin que las investigaciones hubieran siquiera empezado, que el crimen era obra de un asesino solitario.

En 2024, dos veces, en sus conferencias de prensa mañaneras, AMLO recordó el incidente. Con toda claridad, el expresidente Andrés Manuel López Obrador relacionó la jugosa pensión por apenas unos meses de trabajo de Valadés con su papel en el magnicidio de 1994, aunque en ninguna de esas dos conferencias mencionó expresamente por su nombre a Valadés.

A precios de hoy, si se toma como referencia la pensión neta actual de Valadés y se multiplica por los 380 meses transcurridos entre enero de 1995 y agosto de 2026, el resultado es de aproximadamente 82.3 millones de pesos netos. Se trata, desde luego, de una estimación a partir del monto mensual vigente, no del cálculo histórico de lo que efectivamente recibió mes a mes durante casi 32 años. El total real, además, sería mayor si se incorporaran aguinaldos y prestaciones adicionales anuales.

AMLO, por prudencia política, no se atrevió a plantear una reforma constitucional dirigida a evitar tales excesos. Quizá Claudia Sheinbaum sí debería alentar al Senado y a la Cámara de Diputados y Diputadas a hacerlo. Urge una reforma para terminar con un régimen de pensiones que genera semejantes injusticias. Si eso termina afectando a Valadés, que se aguante y dé las gracias por los más de 80 millones de pesos que, a mi juicio, ha recibido indebidamente durante tres décadas por haber sido ministro de la Suprema Corte durante apenas unos meses.

Tal reforma debe hacerse porque, está claro, nadie —ni siquiera un prócer de la judicatura tan elogiado en los medios como Valadés— renunciará por elemental ética al dinero que indebidamente recibe.

Si hay casos de ministros y ministras a quienes se les pudieran reducir sus pensiones mediante acuerdos de la propia SCJN, esto es, sin reformas legales, que se haga. Es lo justo. Enseguida, la lista:

Ministros en retiro

Genaro David Góngora Pimentel, $236,832.92. Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia, $236,832.92. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, $236,832.92. José Ramón Cossío Díaz, $236,832.92. Margarita Beatriz Luna Ramos, $236,832.92. José Fernando Franco González Salas, $236,832.92. Juan Nepomuceno Silva Meza, $228,922.70. Luis María Aguilar Morales, $223,747.10. Jorge Mario Pardo Rebolledo, $216,273.94. Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, $210,105.88. Alberto Gelacio Pérez Dayán, $174,746.52. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, $174,746.52. Norma Lucía Piña Hernández, $133,357.00. Javier Laynez Potisek, $133,357.00. Juan Luis González Alcántara Carrancá, $91,967.49. Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, $69,829.16. Ana Margarita Ríos Farjat, $48,723.30.

Ministros jubilados

Victoria Adato Green, $216,500.34. Clementina Gil Guillén, $216,500.34. Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, $216,500.34. Carlos Sempé Minvielle, $216,500.34. Diego Valadés Ríos, $216,500.34. Luis Felipe López Contreras, $216,500.34. Irma Cue Sarquis, $216,500.34. J. Jesús Duarte Cano, $216,500.34.

Viudas de ministros