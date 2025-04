Los altos niveles de aprobación de la presidenta Sheinbaum han sido una constante desde que llegó al poder el 1 de octubre del 2024.

No nos sorprende, debido a que durante la campaña presidencial Claudia arrasó en las votaciones que le dieron el triunfo.

Ayer el diario El País dio a conocer una encuesta realizada por Enroll en la cual la primer mandataria tiene un nivel de aprobación del 82%, esto, incluso después de los ataques infames de los que ha sido objeto en redes sociales por parte de la derecha y sus aliados, que no pierden el tiempo ni escatiman en recursos para desprestigiarla.

Los aranceles de Trump han sido también una piedra en el zapato que Claudia ha sabido manejar muy bien. De hecho, me atrevo a afirmar que lejos de hacerla tambalear o hacer que su aprobación disminuya, este tira y afloje en las negociaciones con el presidente de Estados Unidos la han catapultado.

No solo la encuesta publicada en El País demuestra que la aprobación de Sheinbaum sube como espuma después de lograr que el vecino del norte pospusiera los aranceles a México en dos ocasiones. Aquí, en SDP Noticias, los resultados de Claudiametrics publicados el pasado 30 de marzo demuestran la confianza que tienen los mexicanos en su presidenta, en especial en el tema de las negociaciones con Trump.

Ambas casas encuestadoras (Metricsmx y Enroll) coinciden en que la presidenta tiene más del 80% de aprobación entre los mexicanos, quienes confían en el manejo que le da Sheinbaum a este escabroso tema.

Lo importante: ambos estudios demoscópicos son un corte de caja de los primeros seis meses de gobierno de Sheinbaum y en ambos sale triunfante.

En la nota que publica El País respecto a estos niveles de aprobación, resalta que, “los resultados mejoran los obtenidos a su llegada al poder (76%) y los de la última consulta de enero (80%), recién llegado Trump a la Casa Blanca”, es decir, el llamado “terremoto Trump” no le ha movido ni la silla, de hecho el estadounidense es quien debe sentir pasos en la azotea ante una presidenta respaldada por su pueblo con esos niveles de aprobación.

La encuesta del diario español abarca varios aspectos para medir los niveles de aprobación de la jefa del ejecutivo federal.

Según sus datos, los encuestados aprueban los programas sociales, los derechos de las mujeres, los apoyos a personas de la tercera edad, pero reprochan el aumento en la inseguridad , sobre todo a raíz del escándalo del Rancho Izaguirre. El tema de la salud también estuvo presente: el 35% de los encuestados considera que ha empeorado.

Analizando en conjunto la encuesta el balance es positivo y mucho. No recuerdo esos niveles de aceptación de algún presidente arrancando su sexenio, pero tras echarme un clavado en el internet descubrí que al término de su mandato Enrique Peña Nieto tenía tan solo un 24%, Felipe Calderón 53 y Vicente Fox 59. Ni de panzazo aprobaron.

En contraparte, el antecesor de Sheinbaum, el ex presidente López Obrador, dejó el cargo con una aprobación del 77%.

Aclaro: ellos terminaron con esos números, veamos cómo termina Claudia, aunque difícil, muy difícilmente, será reprobada.

¿A qué atribuyo la altísima aprobación de nuestra presidenta? A su cercanía con la gente, su trato cordial y amable, su preocupación por sus gobernados y valentía para enfrentar las crisis, sin olvidar su preparación académica y su formación de izquierda.

Estamos a horas de la tercera negociación con Trump para saber qué pasará con los aranceles. Independientemente de lo que ocurra estoy segura que esto no afectará los niveles de aprobación de la presidenta. Si no pasó en el primer round ni en el segundo, no pasará ahora, pues la hemos visto firme, decidida, arropada por su pueblo.

No sé qué pueda hacer caer a Claudia, pero Trump, definitivamente no ha podido.