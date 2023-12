La más reciente encuesta que publicó SDPnoticias, una de las más acertadas del país, mostró datos que, para la derecha, son muy alarmantes y ello, nos da una idea muy clara que hemos adelantado: Claudia Sheinbaum ganará la elección presidencial. Son, de hecho, cuarenta puntos de ventaja lo que este medio de comunicación digital fundamentó en su metodología. Esta vez, por la situación que pasó en Nuevo León, midieron a Movimiento Ciudadano sin aspirante a la presidencial. Aun así, el margen es abrumador.

Es simple: la precandidatura de Xóchitl Gálvez no prende y, con eso, su perfil no logra permear en el ánimo social. El manejo, como todos sabemos, es la clásica posición de la descalificación. No tiene un programa de gobierno, ni mucho menos ha intentado construir. De hecho, su equipo que la acompañará, en términos políticos, representa el anacronismo. Me refiero a los mismos del pasado que, en su momento, no supieron manejar una responsabilidad institucional. No es que Gálvez confíe en ellos, sino que se trata de una imposición o reparto de posiciones. Es absurdo, por ejemplo, que los hijos de Xóchitl integren la estructura. Incluso, nada positivo, hablo de expectativas, levantó la abanderada del Frente Amplio por México con esa postura de nepotismo.

Pero más allá de eso, Claudia ganará por lo que ha sabido construir en estos meses. Supo, de entrada, sumar a los perfiles con mayor capacidad y habilidad política que, al final de cuentas, influyen en la votación final. Uno de ellos, sin lugar a dudas, Ricardo Monreal. El zacatecano, por ejemplo, tiene en sus manos una encomienda territorial clave; me refiero a la planeación y logística. Es capaz, con ese tacto y olfato que le caracteriza, de ser el estratega crucial no solamente de los temas que se ocupan, sino de puntos estratégicos como una voz calificada, dada la experiencia acumulada durante más de cuatro décadas como servidor público y legislador.

Siendo, desde cualquier punto reflexivo el actor con mayor capacidad sabrá, desde luego, ser una figura de peso para el triunfo inexorable de Claudia Sheinbaum. Además de ello, Ricardo Monreal, con esa virtud de líder, será determinante para tomar decisiones en conjunto con la precandidata. Con esa templanza, claro está, el zacatecano operará el proceso electoral. Como dije, Sheinbaum tendrá en su equipo al mejor operador de México. Incluso, sin renunciar a ninguna área de oportunidad, pues Monreal, al respecto, sabe manejar todo tipo de temas, incluyendo los de mayor tensión.

Adán Augusto, exsecretario de Gobernación, saluda a Ricardo Monreal, senador de Morena durante la presentación de "Diálogos por la transformación: encuentro con la sociedad civil" (Mario Jasso)

Con Noroña , claro está, Sheinbaum tendrá un muro de contención. Es notable, por ejemplo, la posición combativa y enérgica de Fernández. Sabrá, con su propio estilo, defender la causa de Claudia desde cualquier ambiente político y ante cualquier situación, especialmente de la manipulación de la derecha y todo tipo de mecanismos perniciosos que, para el caso, sabe esquivar el vocero de la precampaña presidencial. Lo mismo pasará con Adán Augusto, que ha demostrado mucha habilidad para coordinar este tipo de coyunturas políticas. De hecho, su designación, entre muchas cosas más, obedece a la eficiencia que demostró en gobernación, durante su paso por la administración federal.

Y, por si eso fuese poco, ha sumado a Tatiana Clouthier, una voz elocuente e inteligente que sabrá, como demostró en 2018, sobrellevar la responsabilidad que le ha delegado Claudia. Además de ello, tiene gran presencia con las bases del movimiento; conecta y sabe conducir cualquier tema, sobre todo en discusiones acaloradas, donde, por mucho, ha sabido manejar bien los impulsos y el lenguaje corporal. Con ello, no hay duda, sabrá influir para sumarle votos a la causa de Morena. Se le nota decidida, desde luego, a sumar toda la experiencia que ha ido acumulando.