¡Claudia Sheinbaum concluyó su participación en la cumbre de APEC en China con encuentros con Donald Trump, Xi Jinping y el primer ministro canadiense Mark Carney, conversaciones sobre comercio, tecnología e inversiones y expectativas de nuevos entendimientos internacionales! Pero detrás de las fotografías, los apretones de manos, las declaraciones cordiales y el optimismo diplomático permanece una pregunta que los mexicanos tenemos derecho a formular: ¿cuánto de todo esto se traducirá efectivamente en mejores condiciones económicas, inversiones productivas, empleos, competitividad y certidumbre para nuestro país? Porque sentarse a conversar con los principales dirigentes del mundo tiene importancia política, pero conseguir acuerdos concretos y convertirlos en beneficios tangibles para la sociedad constituye una responsabilidad mucho mayor. Y si bien sería injusto descalificar una gira presidencial porque no todas las negociaciones se resolvieron inmediatamente, también resultaría precipitado celebrar como victorias definitivas compromisos que todavía deben concretarse.

La presidenta participó en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, celebrado en Shenzhen, China, en un momento de intensas tensiones comerciales, disputas tecnológicas y redefiniciones estratégicas entre las grandes potencias. Su encuentro con Trump permitió abordar nuevamente las diferencias comerciales entre México y Estados Unidos, mientras que con Xi Jinping se plantearon posibilidades de ampliar la cooperación en industria, ciencia, tecnología e inversiones.

La conversación con Mark Carney también tuvo especial relevancia por el papel que desempeña Canadá dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. No se trata de acontecimientos menores: mantener interlocución directa con los principales socios comerciales y con una potencia económica como China constituye un instrumento importante de política exterior. Sin embargo, la trascendencia de esas reuniones deberá medirse por lo que suceda después, cuando los funcionarios responsables tengan que transformar las expresiones de buena voluntad en negociaciones concluidas, compromisos verificables y proyectos efectivamente ejecutados.

Sheinbaum informó que las conversaciones comerciales con Washington se encuentran avanzadas y expresó su expectativa de alcanzar acuerdos en un próximo encuentro con Trump. La continuidad del diálogo representa una señal favorable, especialmente porque nuestro país necesita resolver diferencias arancelarias que afectan a sectores industriales importantes, entre ellos el automotriz, el acero y el aluminio. Pero hasta el cierre de su participación en la cumbre no se había anunciado una solución definitiva que permitiera considerar superados esos obstáculos. Ésa es la primera distinción que debemos establecer: una negociación puede avanzar sin haber concluido, y una declaración presidencial puede expresar confianza sin constituir todavía un compromiso jurídicamente exigible.

Los productores, trabajadores, exportadores y empresarios mexicanos necesitan saber cuáles serán las condiciones reales para comerciar con Estados Unidos, porque de ellas dependen decisiones de inversión, costos de producción, cadenas de suministro y una cantidad considerable de empleos.

La relación con nuestro vecino del norte no puede analizarse solamente mediante simpatías o desencuentros entre mandatarios. Se trata de una integración económica construida durante décadas, con fábricas, proveedores, transporte, inversiones y operaciones comerciales que atraviesan diariamente la frontera. El T-MEC continúa siendo una pieza esencial de esa relación y su revisión plantea oportunidades, pero también riesgos. Las discusiones sobre reglas de origen, políticas industriales, inversiones, energía y condiciones de acceso a los mercados requieren conocimientos técnicos, preparación y una estrategia nacional consistente. México debe defender sus intereses con firmeza, sin estridencias innecesarias ni concesiones improvisadas. No tendría sentido presentar cada conversación con Trump como una victoria, pero tampoco desestimar la importancia de mantener abiertos los canales de negociación. Lo indispensable es que la interlocución sirva para resolver problemas concretos y ofrecer certidumbre a los sectores productivos.

La reunión con Xi Jinping introduce otra dimensión de la política exterior mexicana. China es una de las mayores potencias económicas e industriales del planeta, participa decisivamente en cadenas internacionales de suministro y desarrolla capacidades tecnológicas que han adquirido enorme importancia estratégica. Para México, ampliar los vínculos económicos con ese país puede representar oportunidades en manufactura, investigación, agricultura, recursos hídricos y desarrollo tecnológico. Sin embargo, esa posibilidad también exige claridad sobre sus alcances. Nuestro país mantiene un intercambio comercial significativo con China, pero no existe un tratado bilateral de libre comercio y la propia presidenta descartó que actualmente se busque negociar uno. Por ello, no conviene confundir la disposición a cooperar con la existencia de un nuevo marco comercial que todavía no ha sido pactado. Cada iniciativa deberá examinarse a partir de sus beneficios, sus obligaciones y su compatibilidad con los compromisos internacionales que México ya mantiene.

Una política exterior responsable no puede reducirse a escoger entre Washington y Pekín como si se tratara de bandos excluyentes. México tiene intereses propios y necesita administrarlos con inteligencia. Estados Unidos seguirá siendo nuestro principal socio comercial por razones geográficas, económicas e industriales difíciles de sustituir, mientras China representa una relación que puede ampliarse en determinadas áreas bajo condiciones claras y compatibles con nuestras obligaciones. Diversificar vínculos comerciales puede ayudar a reducir vulnerabilidades y abrir nuevos mercados, pero no debería convertirse en una confrontación automática con Estados Unidos ni en la fantasía de reemplazar de un día para otro cadenas productivas construidas durante generaciones. La cuestión central consiste en identificar dónde puede cooperarse, cómo garantizar que las inversiones generen valor agregado nacional y qué mecanismos permitirán evitar prácticas que incumplan reglas de origen o compromisos comerciales.

En ese escenario adquiere especial importancia Canadá, cuyo gobierno también enfrenta los desafíos de la relación económica con Washington. México y Canadá mantienen intereses comunes en preservar un marco norteamericano de comercio estable y previsible, aunque sus estructuras productivas y prioridades no sean idénticas. La interlocución con Mark Carney puede contribuir a fortalecer la cooperación bilateral y a identificar espacios de coordinación dentro de la revisión del T-MEC. Pero tampoco debe suponerse que ambos países actuarán siempre de manera conjunta o que todas sus posiciones coincidirán. La diplomacia exige construir acuerdos donde existan intereses compartidos y reconocer las diferencias cuando aparezcan. Nuestro país necesita desarrollar una relación más activa con Canadá, no solamente como complemento de sus negociaciones con Estados Unidos, sino como una oportunidad para ampliar inversiones, cooperación educativa, innovación y vínculos empresariales propios.

La APEC constituye un espacio relevante para esa visión de mayor amplitud. Reúne economías con diferentes capacidades, niveles de desarrollo y prioridades, pero vinculadas por el comercio, la tecnología y las cadenas productivas del Pacífico. La participación mexicana permite establecer relaciones, identificar oportunidades y conocer iniciativas que pueden influir en la economía internacional durante los próximos años. La designación de México como anfitrión de la cumbre en 2028 representa, además, una responsabilidad que debería comenzar a prepararse desde ahora. No basta con organizar un encuentro de gran proyección internacional ni con recibir a mandatarios y empresarios. Sería deseable llegar a esa cita con una agenda industrial, científica, comercial y educativa bien estructurada, capaz de presentar proyectos concretos y promover inversiones que respondan a las necesidades del desarrollo nacional.

Pero debemos formular una pregunta todavía más exigente: ¿de qué sirve multiplicar las reuniones internacionales si México no fortalece simultáneamente sus condiciones internas para aprovecharlas? Las inversiones no llegan solamente porque un mandatario extienda una invitación o porque una delegación empresarial manifieste interés. Las decisiones productivas consideran disponibilidad y costo de energía, infraestructura logística, seguridad, certeza jurídica, servicios públicos, personal capacitado, proveedores competitivos y estabilidad regulatoria. Los gobiernos pueden facilitar oportunidades mediante acuerdos diplomáticos, pero su materialización depende de condiciones que se construyen todos los días dentro del país. Una estrategia internacional brillante resultaría insuficiente si los inversionistas encuentran obstáculos permanentes para operar o si los trabajadores no disponen de la preparación necesaria para incorporarse a nuevas actividades.

Aquí conviene prestar particular atención a las transformaciones tecnológicas. La inteligencia artificial, los semiconductores, la automatización industrial y los procesos avanzados de manufactura están modificando la competencia económica entre países. Estados Unidos y China destinan importantes recursos a desarrollar capacidades que consideran estratégicas, mientras otras economías buscan incorporarse a esas cadenas productivas. México cuenta con experiencia industrial, ubicación geográfica y una integración comercial que pueden representar ventajas, pero ninguna garantiza resultados automáticos. Regiones como Jalisco, con trayectoria en electrónica, manufactura avanzada y servicios tecnológicos, ofrecen condiciones para fortalecer actividades especializadas. Sin embargo, aprovechar las oportunidades exige desarrollar talento, mejorar infraestructura, promover investigación y establecer vínculos más eficaces entre instituciones educativas y sectores productivos.

La formación técnica y la actualización de los trabajadores deben ocupar un lugar central en esa estrategia. No tendría demasiado sentido celebrar la instalación de nuevas empresas si una parte importante de los puestos especializados terminara dependiendo permanentemente de personal proveniente del extranjero por falta de preparación nacional. Tampoco bastaría con atraer plantas de ensamblaje si México no consigue desarrollar proveedores capaces de incorporar mayor valor agregado a los procesos industriales. La capacitación laboral, la certificación de competencias, la vinculación entre centros educativos y empresas y el fortalecimiento de capacidades tecnológicas pueden contribuir a convertir las oportunidades internacionales en beneficios de largo plazo. Pero para lograrlo se requiere continuidad institucional, coordinación efectiva y políticas que trasciendan los anuncios de cada gira presidencial.

La dimensión social de la política comercial merece una atención igualmente rigurosa. Los acuerdos internacionales pueden facilitar el crecimiento económico, pero ese crecimiento no se distribuye automáticamente de manera equitativa. Las grandes empresas suelen disponer de mayores recursos para aprovechar nuevos mercados, desarrollar tecnología y cumplir requisitos comerciales, mientras numerosas pequeñas y medianas empresas enfrentan dificultades de financiamiento, capacitación y acceso a información. Si México pretende obtener beneficios más amplios de sus relaciones internacionales, deberá fortalecer mecanismos que permitan incorporar más productores nacionales a las cadenas de suministro y mejorar las oportunidades de trabajadores y emprendedores. Las inversiones deben valorarse no solamente por sus montos anunciados, sino por sus efectos reales sobre el empleo, la productividad, la innovación y las condiciones de vida.

No podemos olvidar tampoco que la política exterior y la economía interna están estrechamente relacionadas con la confianza. Los empresarios necesitan reglas claras, los trabajadores requieren oportunidades y los ciudadanos esperan que las decisiones gubernamentales contribuyan a mejorar su bienestar. La seguridad pública, el funcionamiento de la justicia, la transparencia administrativa y la capacidad institucional para cumplir compromisos tienen consecuencias económicas concretas. Ninguna conversación con Trump o Xi Jinping puede sustituir esas responsabilidades. México necesita instituciones que ofrezcan certidumbre, autoridades que rindan cuentas y una coordinación eficaz entre los distintos niveles de gobierno, los sectores económicos y las instituciones educativas. La diplomacia puede abrir puertas, pero corresponde al país crear condiciones para aprovecharlas.

También es necesario reconocer que la conducción de las relaciones internacionales exige prudencia. Las negociaciones complejas no siempre pueden hacerse públicas en todos sus detalles mientras se encuentran en curso, y es natural que los gobiernos procuren preservar márgenes para alcanzar acuerdos. Sin embargo, esa discreción no debería impedir que la sociedad conozca las prioridades generales, los compromisos finalmente establecidos y los resultados que se obtengan. Una cosa es reservar información sensible durante una negociación y otra muy distinta convertir cada encuentro en un éxito incuestionable sin presentar elementos que permitan evaluarlo. Los ciudadanos tienen derecho a distinguir entre propuestas, entendimientos preliminares, acuerdos firmados y proyectos realizados.

Por eso la participación de Sheinbaum en la APEC debe valorarse con equilibrio, pero también con exigencia. La interlocución con los principales dirigentes internacionales es relevante y puede abrir espacios para defender intereses nacionales. Las conversaciones con Washington, Pekín y Ottawa ofrecen oportunidades que sería absurdo minimizar. Pero todavía existen asuntos pendientes, particularmente en materia arancelaria, revisión comercial y concreción de nuevas inversiones. La presidenta y su equipo deberán mostrar que cuentan con una estrategia capaz de dar continuidad a los contactos establecidos, resolver diferencias y transformar compromisos políticos en instrumentos efectivos de cooperación económica. El éxito de una gira no queda determinado cuando termina la última reunión, sino cuando pueden verificarse sus consecuencias.

Claudia Sheinbaum concluyó su participación en China con una presencia diplomática significativa y conversaciones con dirigentes que influyen decisivamente en la economía internacional. Ese trabajo merece ser reconocido en su justa dimensión, pero también sometido al examen que corresponde a cualquier acción de gobierno. México necesita saber qué obtuvo, qué asuntos quedaron pendientes, cuáles serán los próximos pasos y qué beneficios concretos podrían derivarse de los entendimientos anunciados. La política exterior no debe convertirse en un concurso de fotografías ni en una sucesión de celebraciones oficiales desvinculadas de la realidad económica.

El verdadero desafío consiste en defender los intereses nacionales frente a Estados Unidos, ampliar relaciones legítimas con China, fortalecer la cooperación con Canadá y aprovechar los espacios multilaterales sin perder claridad sobre nuestras prioridades. Para conseguirlo no bastan la disposición al diálogo ni las declaraciones de buena voluntad. Se necesitan negociadores preparados, instituciones eficaces, certeza jurídica, capacidad productiva y una política de desarrollo que permita transformar oportunidades internacionales en empleos, inversiones y mejores condiciones para la sociedad.

¡La presidenta habló con Trump y Xi Jinping, pero México necesita mucho más que interlocución al más alto nivel! Los productores requieren certidumbre comercial, las empresas necesitan condiciones para invertir, los trabajadores esperan mejores oportunidades y el país demanda una estrategia que no dependa solamente de la buena disposición de otros gobiernos. Una fotografía puede transmitir cordialidad; un comunicado puede anunciar avances; una reunión puede abrir posibilidades. Pero solamente los acuerdos cumplidos y los resultados verificables demuestran cuánto se consiguió realmente.

Y aquí está la sentencia que no debe perderse entre ceremonias, discursos y sonrisas diplomáticas: México no necesita presumir cuántos gobernantes poderosos reciben a su presidenta, sino demostrar qué obtiene de esas relaciones y cómo se traduce en bienestar para los mexicanos. Porque dialogar con las grandes potencias es importante, negociar con inteligencia resulta indispensable y cumplir los compromisos constituye la verdadera prueba de eficacia. ¡Las fotografías pueden ganar titulares, pero solamente los resultados ganan credibilidad!