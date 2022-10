Joan Manuel Serrat una vez habló de su primer amor, que no fue una niña, sino una bicicleta: “De lo primero que me enamoré en la vida fue de una bici. Evidentemente, para mi padre o para mi familia era imposible comprarme una, o al menos, aquella compra hubiera acarreado grandes dificultades. Por eso, nunca se planteó siquiera”.

Como no podía comprarla, Joan Manuel alquilaba bicis “en estado deplorable y que devolvíamos después de usarlas en estado todavía más deplorable”. Tuvo bicicleta propia hasta que pudo comprársela.

Serrat nunca olvidó a su primer amor. En 1984 se fue a seguir el Tour de Francia como comentarista de una radiodifusora y un diario de Barcelona.

Cada día escribía sobre el Tour en El Periódico de Catalunya y hablaba sobre la competencia en Radio Peninsular de Barcelona. Si no me equivoco su columna sobre la mejor carrera del mundo se llamaba “Chupando rueda”. En internet puede leerse el primer escrito de Serrat sobre aquella vuelta ciclista:

“Los patrones del Tour han preparado una edición 1984 muy dura. Y la montaña va a dictar su sentencia. Hoy empieza el Tour de Francia. Y yo, aquí, en medio del mogollón, acordándome de Turró y del Trenzano... y de mí mismo, hace veinticinco años, cuando jugábamos con ciclistas de plástico encima de una mesa de ping pong en el patio de la señora Antonia. Aquí estoy yo, en la sala de prensa del hotel de Ville de Bobigny, en medio de un personal que no para de darle a la máquina de escribir frenéticamente, pronosticando suposiciones. Mungía nuestro colega-cajero, que nos cuida como una madre y fuma en pipa unos apestosos toscanos, está convencido que sin Agostinho, querido Tino, el irlandés Sean KeIly no tiene nada que hacer y que los colombianos, mal que le pese a Daniel Samper Pizano no están mentalizados para una carrera tan larga. Subirana, nuesto colega-chófer, le tiene una fe ciega a Pascal Simon. No sé, no sé... їSerá una rosa, será un clavel? El 22 de julio, con permiso de la autoridad competente y si el tiempo no lo impide, saldremos de la duda. Esto se pone en marcha. Con sangre, sudor y lágrimas y anfetaminas, el Tour demarra y yo me voy con él, chupando rueda”.

Serrat, cronista deportivo