Joan Manuel Serrat se retira tras 65 años de carrera. El afamado cantautor, compositor, poeta y músico español le dice adiós a los escenarios con una última gira mundial de conciertos.

En entrevista para el diario español ‘El País’, Joan Manuel Serrat, con 77 años, dio a conocer su decisión de retirarse de la música y los escenarios, tras una obligada ausencia en los espectáculos a causa de la pandemia por Covid 19.

Por lo que Joan Manuel Serrat dijo ‘ lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga’, apuntó el intérprete español luego también la pandemia fue parte de lo que influyó en su decisión.

Joan Manuel Serrat se retira (Instagram @joanmanuelserrat)

Con esta gira, Joan Manuel Serrat espera visitar varias partes del mundo incluido Latinoamérica, con la que podrá despedirse personalmente de su público, amigos y los lugares que han quedado marcados en el cantante.

Su espectáculo del adiós llevará el nombre “El vicio de cantar 1695-2022″, con el cual Joan Manuel Serrat espera sacar a su público una ‘sonrisa en los labios’ con ‘20 ó 30 canciones’ que interpretará completamente en vivo.

¿Cuándo será la última gira de Joan Manuel Serrat?

¿Cuándo será la última gira de Joan Manuel Serrat? El adiós del cantautor español se dará con varias presentaciones alrededor del mundo , la cual concluirá con un concierto en su natal Barcelona.

Hasta el momento se sabe que Joan Manuel Serrat se retirará de los escenarios tras la gira que iniciará el próximo 27 de abril de 2022 en Nueva York.

De ahí el español se dará cita en varias partes de América Latina y España, aunque todavía no hay más detalles de fechas y lugares de las presentaciones que realizará Joan Manuel Serrat.

Mientras que el gran cierre será el 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi en Barcelona , España.

¿Quién es Joan Manuel Serrat?

¿Quién es Joan Manuel Serrat? Nacido como Joan Manuel Serrat Teresa, el español es un cantautor, compositor, actor, escritor, poeta y músico español, el cual se convirtió en el mayor exponente de la Nova Cançó catalana.

Asimismo, durante sus 65 años de carrera, Joan Manuel Serrat se ha distinguido por su música en distintos géneros como el cancionero popular, el folklore catalán, la copla española y el bolero.

El cantautor se presentó por primera vez en los escenarios el 18 de febrero de 1965 en el programa ‘Radioscope’ de Radio Barcelona, mientras que s u última presentación fue el 12 de febrero de 2020 junto a Joaquín Sabina.

A lo largo de los años, ha publicado más de 30 discos de estudio desde su primer disco ‘Ara que tinc vint anys’ el cual grabó en 1967, siendo ‘Mediterráneo’ de 1971 su octavo álbum y el más reconocido del cantautor.

Además, Joan Manuel Serrat ha sido reconocido con varios premios desde el Grammy Latino “Persona del Año” en 2014 hasta Premio Nacional de las Músicas Actuales en 2009 en España.

Entre otras distinciones Joan Manuel Serrat fue nombrado Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa, concesión de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y el premio de Honor de los Premios de la Música.