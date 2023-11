A Samuel García no le cayó muy bien que el gobernador interino que eligió el Congreso Local de Nuevo León fuera una persona que no forma parte de su equipo de trabajo y ni siquiera de su partido. El designado por el Congreso fue José Arturo Salinas Garza que pidió licencia para dejar su cargo de presidente del poder judicial para ejercer como gobernador interino.

En redes sociales, sobre todo en su Instagram, Samuel García publicó artículos donde los autores decían que un juez federal impedía que Salinas Garza pudiera ser electo como gobernador interino. Diciéndole manzana podrida, García hablaba sobre el impedimento que un juez federal de Reynosa le hacía al nombramiento de Salinas.

Unas horas después, José Arturo Salinas declaró para Milenio Noticias que el juez séptimo del decimonoveno distrito judicial federal con sede en Reynosa, Tamaulipas, considero infundado el amparo que promovió. El juez resolvió que el recurso era improcedente porque era facultad del Congreso Local de Nuevo León tomar ese tipo de resoluciones.

De un lado Samuel García dice que la toma de protesta de Salinas Garza es ridícula y que no va a dejarle su gobierno al “PRIAN” como denomina a los diputados locales de los partidos PRI y PAN que eligieron a alguien que no es del MC como el interino.

El equipo de comunicación del futuro gobernador interino lanzó un comunicado en contra del gobierno estatal donde lo acusan que de promover el recurso del amparo mediante falsedades.

“La presentación de un amparo en Tamaulipas argumentando hechos falsos como el exilio, destierro y deportación, pone en evidencia un intento más del gobierno de Movimiento Ciudadano de, a través de mañas jurídicas, evadir el cumplimiento de la ley y la Constitución local que el mismo gobernador Samuel García propuso y presume”, expuso la gente del equipo de Salinas Garza.

La entrada de José Arturo Salinas depende de la decisión de lanzarse o no de Samuel García. La posibilidad de ser presidente es muy tentadora porque el actual gobernador de Nuevo León publicó un artículo de Reporte Indigo que dice que en una encuesta publicada por Territorial ya está arriba en la preferencia de votos que la candidata por el Frente Amplio, Xóchitl Gálvez y eso que todavía no define si es candidato o no.

El próximo gobernador interino ya se ha reunido con varios grupos ciudadanos. Ha dicho que falta un acercamiento del gobernador con los ciudadanos y que buscará hacer esto en su próxima gestión. También ha dicho que revisará y hará ajustes al presupuesto propuesto por García para el siguiente año.

Salinas Garza declaró que no ha hablado con García Sepúlveda de ningún tema y piensa que es importante ponerse de acuerdo ahora que se va a ir seis meses de licencia.

Queda claro que, si Samuel va por la presidencia, José Arturo quedaría de interino. Y quedando de interino analizaría el presupuesto del 2024 y lo que se ha hecho desde el inicio del gobierno. Fuerte sacudida le daría al gobierno naranja que alguien que no sea de Movimiento Ciudadano se meta a las entrañas operativas del gobierno estatal si hay cosas que no tienen sustento o parecen misteriosas. ¿Las habrá?

Esperemos al 2 de diciembre de este año donde pondrá bastante interesante.