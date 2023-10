Consumo futbol, mucho futbol, lo que pueda. No me sorprende la idolatría de los medios hacia ciertos equipos del futbol mexicano. Comprendo que para vender hay que hablar de lo que les gusta a los compradores.

Pasa en Monterrey donde le principal producto es hablar solo de Rayados y Tigres. Hablar de otro equipo no le deja nada a las cadenas deportivas locales que aprovechan el apasionamiento de la ciudad solo para hablar de ellos habiendo otros equipos y otros deportes.

Lo mismo pasa a nivel nacional donde solo se habla del América, de las Chivas, del Cruz Azul (¿en serio?) o de los Pumas, incluyendo la Selección Nacional y cómo no quieren que haya nacionalizados jugando.

Cada uno elgje que escuchar o que ver para enojarse, reírse de lo que dicen paneles de expertos que mas que expertos luego parecen conductores de programas de chismes. Desde que llego el YouTube veo poco esos programas pues puedo ver las repeticiones de los goles sin problema y al momento que yo quiera sin tenerme que chutar 20 minutos de resumen de un partido del América y 4 minutos de un resumen de un partido de Rayados que es lo que realmente me interesa.

Ahora paso a lo que si me sorprende. El sábado jugaron los Rayados contra el América y un partido donde mis Rayas perdieron lamentable y justamente contra el Ave. Los de Coapa jugaron quirúrgicamente y aprovecharon las ausencias de los Rayados, una expulsión y el mal planteamiento del DT de Rayados. En el juego hubo jugadas que no se marcaron porque no las consideró así el arbitro. Creo que al Monterrey no le marcaron un par de penales en contra, un gol que no debió de ser anulado y una clara expulsión, pero bueno eso es parte del futbol y de las decisiones humanas que toman un grupo de árbitros que tienen una variedad de criterios diferentes en cada partido.

Durante el juego hubo provocaciones y burlas de un jugador del América hacia un defensa de los Rayados. Con la frustración del mal juego seguro se dijeron de todo, normal en cualquier enfrentamiento deportivo, sobre todo en uno partido de futbol. Hasta ahí todo normal.

Hubo una jugada donde el uruguayo Brian Rodríguez quiso hacer una jugada y el defensa lateral de los Rayados Jesús Gallardo intento quitársela, tanto que piso el balón y cayo accidentalmente sobre la pierna de Rodríguez. La gente del VAR llamo al arbitro a ver la jugada y determino que la jugada era accidental. Los narradores del partido que vi por el canal 5, estuvieron de acuerdo en que era una jugada accidental. El mismo Gallardo fue a ver como estaba Rodríguez en el carrito que lleva a los lesionados y fin de la historia. Al menos eso fue lo que creía.

Más tarde veo en X varios tuits donde se hablaba de la presencia de Santiago Baños, Igor y Dos Santos fuera del vestidor de Rayados buscando explicaciones (o bronca en contra) del lateral rayado por la lesión que involuntariamente le paso a el Uruguayo Rodríguez. ¿Por qué un directivo del América y dos jugadores fueron a buscar a Gallardo como si fuera pelea de barrio? De lo que he leído, salió el capitán de los Rayados, Héctor Moreno y les pidió que vieran la repetición para que se dieran cuenta que fue un accidente.

Hasta ahí no había pasado nada, el problema empezó cuando un reportero oportunista de TUDN entrevisto a Rodríguez y a Dos Santos calientes y se les fue la boca, es decir, comenzaron a “hociconear” sin medir consecuencias. Rodríguez dijo convencido que Gallardo lo había lesionado intencionalmente. Dos Santos dijo que había sido intencional y amenazó, repito, amenazó a Jesús Gallardo en una entrevista grabada en video. “Así le va a ir a Gallardo, así le va a ir”, dijo el hijo de Zizinho en entrevista para TUDN.

Después veo un tuit del Club América donde hablan sobre la lesión de Brian Rodríguez y que esta se derivó de una jugada donde involucran a Jesús Gallardo. La verdad faltó que el CM del América hubiera puesto que Rodríguez y Dos Santos dijeron que Gallardo amenazó con “reventarlo” si seguía burlándose.

He visto la jugada desde diferentes ángulos y perspectivas y le puedo decir algo, es imposible que la jugada de Gallardo hubiese sido intencional. Piso el balón, resbaló y a Rodríguez se le quedo la pierna atorada en el terreno de juego. A menos que Gallardo controle la gravedad (sarcasmo) no hay manera de que la jugada haya sido intencional.

Mire que si Gallardo lo hubiera planchado o le hubiera dado un sentón como el del jugador de futbol americano del Politécnico que sucedió hace no mucho eso si son ganas de lesionarlo.

Lo que me parece increíble son las reacciones de personas que se dan el título de periodistas o comentaristas que dicen que la jugada es intencional guiados por las palabras de los jugadores del América en combinación con la popularidad que les darían esos comentarios entre los aficionados a las Águilas.

Les menciono dos que están hasta de risa. El primero es el retwit de la situación médica de Brian Rodriguez por John Sutcliffe que dice “La @ligaBBVAMX tendrá que meter un fuerte castigo”. Sutcliffe me cae bien por decir “Moooonday Night Football” pero creo que su conocimiento de física básica y mecánica de movimiento es nulo, esto a pesar de que ve mucho futbol americano donde hay mas golpes que el futbol.

El segundo es de Gerardo Velázquez, que lo recuerdo en Imagen, pero al parecer ahora está en TV Azteca, dijo que se deberían de expulsar al DT de Monterrey, al auxiliar técnico y al propio Gallardo del futbol mexicano. Afirmó que el jugador de Monterrey lo hizo por indicaciones del cuerpo técnico. Dijo que Dos Santos fue claro en lo que declaró sobre la jugada de Rodríguez y Gallardo, que no lo hubiera hecho sin tener elementos.

Sabrá Velázquez, al ser un profesional de comunicaciones, lo que ha logrado enardeciendo personas que han llegado hasta amenazar a el jugador Gallardo y su familia por una visión equivocada de una simple jugada de futbol.

Imagino que el Club de Futbol Monterrey lo vetará y no entrará mas al Estadio al difamar sin pruebas a integrantes del club. ¿Sabrá Jonathan Dos Santos que inculpar a un jugador, arbitro, entrenador o directivo sin pruebas contundentes le puede llevar a una suspensión? ¿Sabrán los que quieren hacer una investigación sobre la jugada donde se lesionó accidentalmente a Rodríguez podría llevar a jugador y al club inculpado a hacer otra investigación sobre lo que dijo Rodríguez y Dos Santos?

Después de todo esto, el jugador de los Rayados, Jesús Gallardo, declaró que no tuvo la intención de lastimarlo y niega las acusaciones que se le hacen. Además, habla sobre las amenazas que ha recibido en redes sociales. Dijo que Dos Santos lo busco para disculparse sobre lo que dijo. Eso no quita que todo esto está en video y que sería extremadamente tonto por no decir, seria una pendejada, que siguieran con este asunto.

Concluyendo, espero que este tipo de situaciones nos hagan reflexionar sobre lo que pueden hacer las pasiones y sobre todo lo que puede decir uno cuando no se esta lo suficientemente informado y no quiere ver lo que es evidente.

Hoy Leclerc del equipo Ferrari fue abucheado porque chocó con Sergio Pérez y este no pudo terminar la carrera y esto fue en los primeros metros del GP de México. Leclerc dijo que no tenia para donde moverse y que por eso paso lo que paso. Muchas personas no vieron que el accidente fue por la ansiedad o impertinencia de Pérez por lugar un buen lugar en la arrancada.

En los temas de la ayuda a Acapulco oímos chismes cargados de mala intención contra los que están coordinando la entrega de la ayuda a los damnificados. Que si todo lo que paso fue por Morena, que si esto es porque gobierna la 4T. La ciudad esta destruida por un ciclón que le pudo haber caído como anillo al dedo a la oposición pues somos dados a creerle a un grupo de periodistas y comentócratas que en ocasiones solo hablan por hablar ,en otras palabras, solo hociconean.